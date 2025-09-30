Кельтский гороскоп деревьев на 1 октября 2025 г.: Тельцам — спокойствие, Водолеям — новый взгляд.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому знаку обрести собственную точку равновесия между энергией действия и внутренним спокойствием.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Дуб : сила и уверенность помогут реализовать важную идею.

Телец — Маслина : спокойствие, миролюбие и душевная стабильность.

Близнецы — Клен : вдохновение и гибкость в делах.

Рак — Липа : нежность и гармония в отношениях с близкими.

Лев — Осина : легкость в изменениях и умение быстро адаптироваться.

Дева — Бук : мудрость и последовательность в действиях.

Весы — Сосна : выдержка и стабильность в решениях.

Скорпион — Смерека : устойчивость к эмоциональным вызовам.

Стрелец — Рябина : тепло, доброжелательность и открытость новому.

Козерог — Вяз : логика, структурность и внутренняя собранность.

Водолей — Яблоня : новый взгляд на старые вещи и вдохновение для обновления.

Рыбы — Слива: гармония чувств и эмоциональная глубина.

1 октября 2025 станет днем внутренней гармонии и спокойствия. Деревья-покровители поддержат уверенность, подарят вдохновение и помогут сохранить равновесие в начале нового месяца.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.