Кельтский гороскоп деревьев на 1 октября 2025 г.: Тельцам — спокойствие, Водолеям — новый взгляд.

1 октября 2025 открывает новый осенний цикл, когда природа учит нас замедляться, наблюдать и действовать с рассудительностью.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому знаку обрести собственную точку равновесия между энергией действия и внутренним спокойствием.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Дуб: сила и уверенность помогут реализовать важную идею.

  • Телец — Маслина: спокойствие, миролюбие и душевная стабильность.

  • Близнецы — Клен: вдохновение и гибкость в делах.

  • Рак — Липа: нежность и гармония в отношениях с близкими.

  • Лев — Осина: легкость в изменениях и умение быстро адаптироваться.

  • Дева — Бук: мудрость и последовательность в действиях.

  • Весы — Сосна: выдержка и стабильность в решениях.

  • Скорпион — Смерека: устойчивость к эмоциональным вызовам.

  • Стрелец — Рябина: тепло, доброжелательность и открытость новому.

  • Козерог — Вяз: логика, структурность и внутренняя собранность.

  • Водолей — Яблоня: новый взгляд на старые вещи и вдохновение для обновления.

  • Рыбы — Слива: гармония чувств и эмоциональная глубина.

1 октября 2025 станет днем внутренней гармонии и спокойствия. Деревья-покровители поддержат уверенность, подарят вдохновение и помогут сохранить равновесие в начале нового месяца.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

