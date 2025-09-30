- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 1 октября 2025 г.: Тельцам — спокойствие, Водолеям — новый взгляд.
1 октября 2025 открывает новый осенний цикл, когда природа учит нас замедляться, наблюдать и действовать с рассудительностью.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому знаку обрести собственную точку равновесия между энергией действия и внутренним спокойствием.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Дуб: сила и уверенность помогут реализовать важную идею.
Телец — Маслина: спокойствие, миролюбие и душевная стабильность.
Близнецы — Клен: вдохновение и гибкость в делах.
Рак — Липа: нежность и гармония в отношениях с близкими.
Лев — Осина: легкость в изменениях и умение быстро адаптироваться.
Дева — Бук: мудрость и последовательность в действиях.
Весы — Сосна: выдержка и стабильность в решениях.
Скорпион — Смерека: устойчивость к эмоциональным вызовам.
Стрелец — Рябина: тепло, доброжелательность и открытость новому.
Козерог — Вяз: логика, структурность и внутренняя собранность.
Водолей — Яблоня: новый взгляд на старые вещи и вдохновение для обновления.
Рыбы — Слива: гармония чувств и эмоциональная глубина.
1 октября 2025 станет днем внутренней гармонии и спокойствия. Деревья-покровители поддержат уверенность, подарят вдохновение и помогут сохранить равновесие в начале нового месяца.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
