Кельтский гороскоп деревьев на 10–16 ноября 2025 года: Ракам — равновесие, Львам — уверенность.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья кельтского гороскопа этого периода помогают обрести внутреннюю сосредоточенность, спокойствие и чувство внутренней поддержки.

Прогноз для всех знаков

Овны — Бук

Неделя планирования и структуры. Бук помогает собрать мысли, расставить приоритеты и двигаться уверенно без суеты.

Тельцы — Ива

Ива поддерживает эмоциональную гибкость и внутреннее спокойствие. В это время важно не сопротивляться, а разрешить процессам течь естественно.

Близнецы — Маслина

Маслина способствует гармонии в общении, мудрому слову и способности слышать других. Это неделя мягких решений и понимания.

Раки — Ясень

Ясень помогает ощутить равновесие между внутренним и внешним миром. Вы обретаете стабильность в простых ежедневных вещах.

Львы — Дуб

Дуб укрепляет уверенность и внутреннюю силу. Вы готовы принимать решения, формирующие будущее, не теряя достоинства.

Девы — Рябина

Рябина приносит доброжелательность и покой во взаимоотношениях. Неделя подходит для ласковой коммуникации и поддержки близких.

Весы — Липа

Липа открывает сердце для доверия и искренности. Это время восстановления гармонии в отношениях и теплых человеческих встречах.

Скорпионы — Кипарис

Кипарис помогает удержать внутренний порядок и не подвергаться чрезмерным эмоциям. Вы действуете с холодной уверенностью.

Стрельцы — Осина

Осина очищает эмоциональное поле. Мягкий отпуск старых образов и ненужных обязательств – главный ресурс недели.

Козероги — Смерека

Сумерки способствуют стабильности и доверию к процессу. Это период последовательности, когда вы строите основательную основу для будущего.

Водолеи — Груша

Груша напоминает, что иногда покой – это тоже действие. Она поддерживает доброту и терпение к себе и окружению.

Рыбы — Слива

Слива дарит душевное тепло, кротость и внутреннее восстановление. Изо дня в день вы чувствуете больше гармонии.

10–16 ноября 2025 года – неделя тихой силы. Это время, когда большие перемены вызревают в покое, а не в действиях. Деревья этого периода напоминают: стабильность рождается не из контроля, а из доверия к собственному природному ритму.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.