- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 133
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 10–16 ноября 2025 года: Ракам — равновесие, Львам — уверенность.
10–16 ноября 2025 года – неделя стабильности, когда природа замедляется, а мы учимся принимать ее ритм. Это время восстановления, внимательности к собственным потребностям и мягкой фокусировки на важном.
Деревья кельтского гороскопа этого периода помогают обрести внутреннюю сосредоточенность, спокойствие и чувство внутренней поддержки.
Прогноз для всех знаков
Овны — Бук
Неделя планирования и структуры. Бук помогает собрать мысли, расставить приоритеты и двигаться уверенно без суеты.
Тельцы — Ива
Ива поддерживает эмоциональную гибкость и внутреннее спокойствие. В это время важно не сопротивляться, а разрешить процессам течь естественно.
Близнецы — Маслина
Маслина способствует гармонии в общении, мудрому слову и способности слышать других. Это неделя мягких решений и понимания.
Раки — Ясень
Ясень помогает ощутить равновесие между внутренним и внешним миром. Вы обретаете стабильность в простых ежедневных вещах.
Львы — Дуб
Дуб укрепляет уверенность и внутреннюю силу. Вы готовы принимать решения, формирующие будущее, не теряя достоинства.
Девы — Рябина
Рябина приносит доброжелательность и покой во взаимоотношениях. Неделя подходит для ласковой коммуникации и поддержки близких.
Весы — Липа
Липа открывает сердце для доверия и искренности. Это время восстановления гармонии в отношениях и теплых человеческих встречах.
Скорпионы — Кипарис
Кипарис помогает удержать внутренний порядок и не подвергаться чрезмерным эмоциям. Вы действуете с холодной уверенностью.
Стрельцы — Осина
Осина очищает эмоциональное поле. Мягкий отпуск старых образов и ненужных обязательств – главный ресурс недели.
Козероги — Смерека
Сумерки способствуют стабильности и доверию к процессу. Это период последовательности, когда вы строите основательную основу для будущего.
Водолеи — Груша
Груша напоминает, что иногда покой – это тоже действие. Она поддерживает доброту и терпение к себе и окружению.
Рыбы — Слива
Слива дарит душевное тепло, кротость и внутреннее восстановление. Изо дня в день вы чувствуете больше гармонии.
10–16 ноября 2025 года – неделя тихой силы. Это время, когда большие перемены вызревают в покое, а не в действиях. Деревья этого периода напоминают: стабильность рождается не из контроля, а из доверия к собственному природному ритму.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.
Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.