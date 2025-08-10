Кельтский гороскоп деревьев на 10 августа 2025: Овнам — внутренняя стойкость, Львам — творческий взлет.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

10 августа 2025 года - день, когда внутренняя энергия разгорается, открывая путь к активным действиям и новым свершениям. Деревья-покровители кельтского гороскопа поддерживают каждый знак в стремлении к гармонии, силе и вдохновению. Это отличное время для смелых шагов, принятия важных решений и раскрытия собственного потенциала.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен — смерека

Мощный внутренний стержень, уверенность в собственных решениях и готовность двигаться вперед.

Телец — береза

Обновление, чувствительность к себе и гармония с окружающим миром.

Близнецы — клен

Яркие эмоции, неожиданные знакомства, способность жить «здесь и сейчас».

Рак — осина

Поддержка интуиции, внутренняя уравновешенность и чувственное чувство момента.

Лев — рябина

Вспышка творческой энергии и вдохновение для самовыражения.

Дева — вяз

Упругость мышления, адаптивность в деталях и баланс в делах.

Весы — липа

Искусство дипломатии, гармония в общении, отзывчивость.

Скорпион — тополь

Прорыв в глубине, обновляющая внутренняя сила и стойкость.

Стрелец — яблоня

Доброта, теплое воздействие и способность вдохновлять других.

Козерог — дуб

Основа для стратегических решений и крепкая опора в любых планах.

Водолей — ясен

Блестящие идеи, творческие эксперименты и выход за рамки стандарта.

Рыбы — плющ

Тонкий духовный поток, чувствительный союз с природой, поддержка чувств.

10 августа – день, когда внутренняя сила и творчество сливаются в один мощный драйв. Покровительские деревья вдохновляют действовать с целеустремленностью и открытым сердцем, совмещая мудрость с новыми порывами. Это идеальный момент, чтобы взойти на новую вершину.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

