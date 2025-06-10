Кельтский гороскоп деревьев на 10 июня 2025 года: Ракам стоит сосредоточиться на семье, а Стрельцам - беречь силы

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Сегодня идет период дуба — священного дерева силы, постоянства и мудрости. В кельтском гороскопе деревья обращаются к каждому знаку по-своему, помогая увидеть главное.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Овен (21.03 – 20.04)

Дерево: рябина

Ваша интуиция сильна, как никогда. Доверьтесь ей и обойдете препятствия без боя.

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Телец (21.04 – 20.05)

Дерево: ольха

Гибкость – ваша сила сегодня. Не держитесь упорно за старое – есть шанс увидеть новое.

Близнецы (21.05 – 21.06)

Дерево: ива

Сегодня хорошо делиться своими чувствами. Не оставляйте эмоции взаперти – выговоритесь.

Рак (22.06 – 22.07)

Дерево: дуб

Ваше дерево вступает в силу. Проведите день с теми, кого любите. Семейное тепло – ваша броня.

Лев (23.07 – 23.08)

Дерево: яблоня

Свет, который вы несете, сегодня особенно нужен другим. Но не забывайте и о себе.

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Дева (24.08 – 23.09)

Дерево: вишня

Присмотритесь к деталям. Мелкое сегодня станет важным — не упустите возможность что-то исправить.

Весы (24.09 – 23.10)

Дерево: орешник

Справедливость – ваше второе имя. Сегодня стоит уладить старые образы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Дерево: бузина

Не прижимайте правду к себе. Чем честнее вы будете — тем легче дышать.

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Стрелец (23.11 – 21.12)

Дерево: пихта

Силы сегодня ограничены – не распыляйтесь. Лучше сосредоточьтесь на главном.

Козерог (22.12 – 20.01)

Дерево: вяз

Ваша выдержка – пример для других. Но позвольте себе мягкость. Это не слабость, а баланс.

Водолей (21.01 – 19.02)

Дерево: тополь

Время для решения. Не откладывайте – интуиция подскажет, в какую сторону двигаться.

Рыбы (20.02 – 20.03)

Дерево: ива

Погружение в себя сегодня полезно. Слушайте тело, а не только мысли, оно скажет правду.

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Дуб не навязывает свою силу, но становится опорой. Сегодня важно вспомнить, на что мы можем опереться в себе и дать корням немного больше пространства.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.