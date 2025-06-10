- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 10 июня 2025 года: Ракам стоит сосредоточиться на семье, а Стрельцам - беречь силы
Гороскоп на 10 июня 2025: какую мудрость дарит кельтский гороскоп деревьям каждому знаку зодиака.
Сегодня идет период дуба — священного дерева силы, постоянства и мудрости. В кельтском гороскопе деревья обращаются к каждому знаку по-своему, помогая увидеть главное.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Овен (21.03 – 20.04)
Дерево: рябина
Ваша интуиция сильна, как никогда. Доверьтесь ей и обойдете препятствия без боя.
Телец (21.04 – 20.05)
Дерево: ольха
Гибкость – ваша сила сегодня. Не держитесь упорно за старое – есть шанс увидеть новое.
Близнецы (21.05 – 21.06)
Дерево: ива
Сегодня хорошо делиться своими чувствами. Не оставляйте эмоции взаперти – выговоритесь.
Рак (22.06 – 22.07)
Дерево: дуб
Ваше дерево вступает в силу. Проведите день с теми, кого любите. Семейное тепло – ваша броня.
Лев (23.07 – 23.08)
Дерево: яблоня
Свет, который вы несете, сегодня особенно нужен другим. Но не забывайте и о себе.
Дева (24.08 – 23.09)
Дерево: вишня
Присмотритесь к деталям. Мелкое сегодня станет важным — не упустите возможность что-то исправить.
Весы (24.09 – 23.10)
Дерево: орешник
Справедливость – ваше второе имя. Сегодня стоит уладить старые образы.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Дерево: бузина
Не прижимайте правду к себе. Чем честнее вы будете — тем легче дышать.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Дерево: пихта
Силы сегодня ограничены – не распыляйтесь. Лучше сосредоточьтесь на главном.
Козерог (22.12 – 20.01)
Дерево: вяз
Ваша выдержка – пример для других. Но позвольте себе мягкость. Это не слабость, а баланс.
Водолей (21.01 – 19.02)
Дерево: тополь
Время для решения. Не откладывайте – интуиция подскажет, в какую сторону двигаться.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Дерево: ива
Погружение в себя сегодня полезно. Слушайте тело, а не только мысли, оно скажет правду.
Дуб не навязывает свою силу, но становится опорой. Сегодня важно вспомнить, на что мы можем опереться в себе и дать корням немного больше пространства.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.