Кельтский гороскоп деревьев на 10 октября 2025: Ракам – душевный комфорт, Водолеям – ясность мыслей.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

10 октября 2025 года несет мягкую, уравновешенную энергию, когда природа учит покою и внутренней сосредоточенности. Кельтский гороскоп деревьев подсказывает, как каждому знаку обрести равновесие между действием и спокойствием, доверяя мудрости своих деревьев-покровителей.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Боярышник : гармонизирует энергию, помогает не спешить и видеть суть вещей.

Телец — Ольха : поддерживает выносливость, придает уверенности в собственных силах.

Близнецы — Черешня : открывает сердце для искреннего общения и радости.

Рак — Липа : дарит душевный комфорт, мягкость и чувство безопасности.

Лев — Берест : помогает упорядочить дела и действовать рационально.

Дева — Слива : очищает от старых эмоций, стимулирует творческий подход к задачам.

Весы — Дуб : придает силы, стойкости и уверенности в себе.

Скорпион — Граб : заостряет внимание, помогает сосредоточиться на главном.

Стрелец — Рябина : поддерживает чувство внутреннего света и вдохновения.

Козерог — Ясен : придает ясности в целях и гармонизирует мысли.

Водолей — Клен : способствует ясности разума и пониманию собственных приоритетов.

Рыбы — Ива: мягко очищает эмоциональное поле, помогает отпустить уныние.

10 октября 2025 года – это день спокойного осмысления. Энергии деревьев помогают обрести внутренний баланс, навести порядок в мыслях и сосредоточиться на гармонии между умом и сердцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

