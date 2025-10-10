ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 10 октября 2025: Ракам – душевный комфорт, Водолеям – ясность мыслей.

10 октября 2025 — день внутреннего благоустройства после эмоциональных колебаний начала месяца. Осень набирает силу, и деревья, по кельтской традиции, становятся проводниками к спокойствию, стабильности и ясности.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

10 октября 2025 года несет мягкую, уравновешенную энергию, когда природа учит покою и внутренней сосредоточенности. Кельтский гороскоп деревьев подсказывает, как каждому знаку обрести равновесие между действием и спокойствием, доверяя мудрости своих деревьев-покровителей.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Боярышник: гармонизирует энергию, помогает не спешить и видеть суть вещей.

  • Телец — Ольха: поддерживает выносливость, придает уверенности в собственных силах.

  • Близнецы — Черешня: открывает сердце для искреннего общения и радости.

  • Рак — Липа: дарит душевный комфорт, мягкость и чувство безопасности.

  • Лев — Берест: помогает упорядочить дела и действовать рационально.

  • Дева — Слива: очищает от старых эмоций, стимулирует творческий подход к задачам.

  • Весы — Дуб: придает силы, стойкости и уверенности в себе.

  • Скорпион — Граб: заостряет внимание, помогает сосредоточиться на главном.

  • Стрелец — Рябина: поддерживает чувство внутреннего света и вдохновения.

  • Козерог — Ясен: придает ясности в целях и гармонизирует мысли.

  • Водолей — Клен: способствует ясности разума и пониманию собственных приоритетов.

  • Рыбы — Ива: мягко очищает эмоциональное поле, помогает отпустить уныние.

10 октября 2025 года – это день спокойного осмысления. Энергии деревьев помогают обрести внутренний баланс, навести порядок в мыслях и сосредоточиться на гармонии между умом и сердцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

