Кельтский гороскоп деревьев на 10 октября 2025: Ракам – душевный комфорт, Водолеям – ясность мыслей.
10 октября 2025 — день внутреннего благоустройства после эмоциональных колебаний начала месяца. Осень набирает силу, и деревья, по кельтской традиции, становятся проводниками к спокойствию, стабильности и ясности.
10 октября 2025 года несет мягкую, уравновешенную энергию, когда природа учит покою и внутренней сосредоточенности. Кельтский гороскоп деревьев подсказывает, как каждому знаку обрести равновесие между действием и спокойствием, доверяя мудрости своих деревьев-покровителей.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Боярышник: гармонизирует энергию, помогает не спешить и видеть суть вещей.
Телец — Ольха: поддерживает выносливость, придает уверенности в собственных силах.
Близнецы — Черешня: открывает сердце для искреннего общения и радости.
Рак — Липа: дарит душевный комфорт, мягкость и чувство безопасности.
Лев — Берест: помогает упорядочить дела и действовать рационально.
Дева — Слива: очищает от старых эмоций, стимулирует творческий подход к задачам.
Весы — Дуб: придает силы, стойкости и уверенности в себе.
Скорпион — Граб: заостряет внимание, помогает сосредоточиться на главном.
Стрелец — Рябина: поддерживает чувство внутреннего света и вдохновения.
Козерог — Ясен: придает ясности в целях и гармонизирует мысли.
Водолей — Клен: способствует ясности разума и пониманию собственных приоритетов.
Рыбы — Ива: мягко очищает эмоциональное поле, помогает отпустить уныние.
10 октября 2025 года – это день спокойного осмысления. Энергии деревьев помогают обрести внутренний баланс, навести порядок в мыслях и сосредоточиться на гармонии между умом и сердцем.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
