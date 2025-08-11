Кельтский гороскоп деревьев на 11-17 августа 2025: Овнам - решительные начала, Рыбам - поддержка и рост

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Неделя обещает быть полон энергии, новых возможностей и внутренней гармонии. Энергии кельтских деревьев-покровителей гороскопа поддержат в решительных шагах, будут способствовать обновлению и помогут открыться для важных перемен. Деревья вдохновляют действовать, сохранять баланс и слышать свое сердце.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для всех знаков зодиака:

Овен — дуб : сила в решительности – эта неделя подходит для масштабных стартов.

Телец — каштан : внутреннее достоинство и стабильность придают уверенности на пути к цели.

Близнецы — береза : легкость в отношениях, а новые идеи вырастают, когда вы открыты для общения.

Рак — ива : эмоциональная чувствительность обострена – используйте для исцеления и восстановления.

Лев — орех: уверенность в выборе и внутренняя целостность – именно они приведут к правильным решениям.

Дева — рябина : внимание к деталям становится ключом к успеху – замечайте важное в мелочах.

Весы — осина : гибкость и адаптация помогут легко проходить препятствия.

Скорпион — тис : стратегические действия и выдержка – ваше преимущество в любых обстоятельствах.

Стрелец — клен : вдохновение для путешествий – как внутренних, так и внешних – на подъеме.

Козерог — самшит : четкая планировка обеспечивает стабильность и результат.

Водолей — глициния : творческий подъем и желание запускать новые проекты.

Рыбы — плющ: рост благодаря поддержке — укрепляйте вдохновляющие связи.

11-17 августа - время, когда внутренняя сила и вдохновение идут рядом. Деревья-покровители дарят энергию для решительных действий, стабильность в планах и легкость в отношениях. Это идеальный период, чтобы завершить важное, начать новое и держать сердце открытым для гармонии.

