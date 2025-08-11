ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 11-17 августа 2025: Овнам - решительные начала, Рыбам - поддержка и рост

11-17 августа 2025 года - период, когда решимость сочетается с чувствительностью, а новые возможности открываются тем, кто готов действовать. Энергия деревьев-покровителей поддерживает смелые шаги, помогает сохранять баланс и создает условия для роста.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Неделя обещает быть полон энергии, новых возможностей и внутренней гармонии. Энергии кельтских деревьев-покровителей гороскопа поддержат в решительных шагах, будут способствовать обновлению и помогут открыться для важных перемен. Деревья вдохновляют действовать, сохранять баланс и слышать свое сердце.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для всех знаков зодиака:

  • Овен — дуб: сила в решительности – эта неделя подходит для масштабных стартов.

  • Телец — каштан: внутреннее достоинство и стабильность придают уверенности на пути к цели.

  • Близнецы — береза: легкость в отношениях, а новые идеи вырастают, когда вы открыты для общения.

  • Рак — ива: эмоциональная чувствительность обострена – используйте для исцеления и восстановления.

  • Лев — орех: уверенность в выборе и внутренняя целостность – именно они приведут к правильным решениям.

  • Дева — рябина: внимание к деталям становится ключом к успеху – замечайте важное в мелочах.

  • Весы — осина: гибкость и адаптация помогут легко проходить препятствия.

  • Скорпион — тис: стратегические действия и выдержка – ваше преимущество в любых обстоятельствах.

  • Стрелец — клен: вдохновение для путешествий – как внутренних, так и внешних – на подъеме.

  • Козерог — самшит: четкая планировка обеспечивает стабильность и результат.

  • Водолей — глициния: творческий подъем и желание запускать новые проекты.

  • Рыбы — плющ: рост благодаря поддержке — укрепляйте вдохновляющие связи.

11-17 августа - время, когда внутренняя сила и вдохновение идут рядом. Деревья-покровители дарят энергию для решительных действий, стабильность в планах и легкость в отношениях. Это идеальный период, чтобы завершить важное, начать новое и держать сердце открытым для гармонии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

