Кельтский гороскоп деревьев на 11 декабря 2025 г.: день интуиции, мягкой силы и внутреннего фокуса

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

После насыщенных событиями дней 9-10 декабря, 11 декабря приносит более мягкий, но глубоко интуитивный ритм. Это день, когда следует прислушиваться к себе, анализировать, наблюдать и делать небольшие, но важные шаги.

Кельтские деревья сегодня дают архетипы адаптации, мудрости, стабильности и зову сердца.

Овен — Тростник

Архетип: внутренняя тишина, фокус, глубинная интуиция.

Прогноз: Сегодня важно замедлиться. В тишине вы найдете ответ на давно волнующий вопрос. Не торопитесь с действиями — сначала внутренняя настройка.

Реклама

Телец — Лещина

Архетип: мудрость, проницательность, логическая ясность.

Прогноз: Вы увидите логику событий и поймете мотивы других людей. День благоприятен для аналитики, работы с информацией, подготовки решений.

Близнецы — Ясень

Архетип: развитие, движение вперед, обучение.

Прогноз: Возможна новая идея или информация, которая поможет продвинуться вперед. Идеальный день для обучения, общения, обмена мнениями.

Рак — Плющ

Архетип: тонкая чувствительность, поддержка, взаимодействие.

Прогноз: Вы можете установить важный эмоциональный контакт. День подходит для партнерства, примирения, душевных разговоров.

Лев — Бузина

Архетип: очистка, завершение, внутренняя перезагрузка.

Прогноз: Вы можете закрыть тему, которую тащили давно. Не бойтесь отпустить лишнее – освободившееся место заполнится новыми возможностями.

Реклама

Дева — Сосна

Архетип: выносливость, порядок, стабильность.

Прогноз: Вы можете упорядочить хаос. Хорошо для рабочих дел, финансовых вопросов и долгосрочных планов. День практичный и продуктивный.

Весы — Олива

Архетип: мир, баланс, дипломатическое мышление.

Прогноз: Это день для конструктивных разговоров. Вы можете найти решение, которое раньше казалось невозможным. Баланс возвращается.

Скорпион — Дуб

Архетип: сила духа, стойкость, решительность.

Прогноз: Вы сегодня тверды и осознаны. Прекрасный день для выполнения сложных задач, разрешения конфликтов или лидерских действий.

Стрелец — Береза

Архетип: новое начало, свежее видение, легкость.

Прогноз: Вы открываете новый подход или идею. День благоприятен для старта, обновления, очищения пространства — внешнего и внутреннего.

Реклама

Козерог — Рябина

Архетип: защита, нравственная сила, интуитивная правда.

Прогноз: Вы почувствуете четкий внутренний сигнал по важному вопросу. Сделанный сегодня выбор будет верным и надежным.

Водолей — Ива

Архетип: эмоциональная мудрость, интуитивная глубина.

Прогноз: Вы почувствуете нюанс или деталь, которую пропустили другие. Время для творчества, внутренних разговоров и тонкого понимания людей.

Рыбы — Виноградная лоза

Архетип: проницательность, адаптация, мудрое восприятие.

Прогноз: День приносит мягкие, но важные открытия. Вы можете найти правильное направление или увидеть скрытые смыслы ситуации.

11 декабря – это день тонкой интуиции и внутреннего равновесия. Кельтские деревья усиливают глубочайшее восприятие, мудрые выводы и способность действовать мягко, но отлично. Это прекрасное время для разговоров по душе, планированию, анализу и завершению эмоциональных циклов.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.