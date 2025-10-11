Кельтский гороскоп деревьев на 11 октября 2025: Тельцам - уверенность, Рыбам - гармония

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Осень постепенно переходит в более глубокую фазу , и каждый день октября несет особую энергию — мягкую, рассудительную, сосредоточенную на внутреннем балансе. 11 октября 2025 года – время почувствовать покой, собрать мысли и обрести стабильность. Деревья кельтского гороскопа помогут каждому знаку восстановить силы и вернуть гармонию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Клен : вдохновение и новые идеи, ведущие к обновлению.

Телец — Бук : уверенность, мудрость и стабильность в делах.

Близнецы — Осина : гибкость, легкость и новый взгляд на ситуацию.

Рак — Маслина : покой и душевная гармония в кругу близких.

Лев — Липа : тепло, забота и равновесие между сердцем и умом.

Дева — Рябина : внимательность, интуиция и умение поддержать других.

Весы — Смерека : внутренняя сила и сосредоточенность на собственных целях.

Скорпион — Граб : дисциплина и выдержка помогут не сбиться с курса.

Стрелец — Дуб : сила воли и готовность принять вызов.

Козерог — Ива : чувствительность и умение слушать свое сердце.

Водолей — Ясен : ясность мыслей и креативное мышление.

Рыбы — Слива: душевная гармония и мягкое восстановление после напряжения.

11 октября 2025 года - день, когда следует прислушиваться к собственному ритму. Деревья-покровители поддержат ищущих гармонию, уверенность и новые смыслы среди тишины осени.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.