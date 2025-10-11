- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 11 октября 2025: Тельцам - уверенность, Рыбам - гармония
11 октября 2025 года – день, когда следует обратиться к природе, чтобы почувствовать стабильность и внутреннее спокойствие. Осенние деревья шепчут о доверии к себе и умении двигаться дальше, даже когда вокруг царит тишина. Кельтский гороскоп деревьев поможет найти свою опору.
Осень постепенно переходит в более глубокую фазу , и каждый день октября несет особую энергию — мягкую, рассудительную, сосредоточенную на внутреннем балансе. 11 октября 2025 года – время почувствовать покой, собрать мысли и обрести стабильность. Деревья кельтского гороскопа помогут каждому знаку восстановить силы и вернуть гармонию.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Клен: вдохновение и новые идеи, ведущие к обновлению.
Телец — Бук: уверенность, мудрость и стабильность в делах.
Близнецы — Осина: гибкость, легкость и новый взгляд на ситуацию.
Рак — Маслина: покой и душевная гармония в кругу близких.
Лев — Липа: тепло, забота и равновесие между сердцем и умом.
Дева — Рябина: внимательность, интуиция и умение поддержать других.
Весы — Смерека: внутренняя сила и сосредоточенность на собственных целях.
Скорпион — Граб: дисциплина и выдержка помогут не сбиться с курса.
Стрелец — Дуб: сила воли и готовность принять вызов.
Козерог — Ива: чувствительность и умение слушать свое сердце.
Водолей — Ясен: ясность мыслей и креативное мышление.
Рыбы — Слива: душевная гармония и мягкое восстановление после напряжения.
11 октября 2025 года - день, когда следует прислушиваться к собственному ритму. Деревья-покровители поддержат ищущих гармонию, уверенность и новые смыслы среди тишины осени.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
