Кельтский гороскоп деревьев на 11 сентября 2025: Девам — внимание к деталям, Водолеям — открытость нового

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести гармонию в делах и отношениях, даря уверенность и вдохновение.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители знаков зодиака

Овен — Клен : вдохновение и новые идеи для решительных действий.

Телец —Ива : эмоциональная чувствительность и стремление к гармонии.

Близнецы — Дуб : сила и стойкость, уверенность в собственных шагах.

Рак — Осина : гибкость в общении и умение быстро адаптироваться.

Лев — Яблоня : тепло и искренность в отношениях, вдохновение в эмоциях.

Дева — Граб : внимательность к деталям и порядок в ежедневных делах.

Весы — Маслина : миролюбие и способность уравновешивать конфликты.

Скорпион — Бук : мудрость и дальновидность в планировании.

Стрелец — Сосна : выносливость и стабильность в достижении целей.

Козерог — Вяз : организованность и сила воли в профессиональных делах.

Водолей — Рябина : открытость к новому, забота о других и искренность.

Рыбы — Слива: душевный комфорт и гармония во внутреннем мире.

11 сентября 2025 г. станет днем равновесия и ясности. Деревья-покровители подскажут, как совместить внимательность к практическому с открытостью для новых возможностей. Это хорошее время для налаживания и завершения дел с ощущением внутреннего комфорта.

