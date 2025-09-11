ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 11 сентября 2025: Девам — внимание к деталям, Водолеям — открытость нового

11 сентября 2025 года – день, когда важно сохранять баланс между практичностью и открытостью для свежих идей.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести гармонию в делах и отношениях, даря уверенность и вдохновение.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители знаков зодиака

  • Овен — Клен: вдохновение и новые идеи для решительных действий.

  • Телец —Ива: эмоциональная чувствительность и стремление к гармонии.

  • Близнецы — Дуб: сила и стойкость, уверенность в собственных шагах.

  • Рак — Осина: гибкость в общении и умение быстро адаптироваться.

  • Лев — Яблоня: тепло и искренность в отношениях, вдохновение в эмоциях.

  • Дева — Граб: внимательность к деталям и порядок в ежедневных делах.

  • Весы — Маслина: миролюбие и способность уравновешивать конфликты.

  • Скорпион — Бук: мудрость и дальновидность в планировании.

  • Стрелец — Сосна: выносливость и стабильность в достижении целей.

  • Козерог — Вяз: организованность и сила воли в профессиональных делах.

  • Водолей — Рябина: открытость к новому, забота о других и искренность.

  • Рыбы — Слива: душевный комфорт и гармония во внутреннем мире.

11 сентября 2025 г. станет днем равновесия и ясности. Деревья-покровители подскажут, как совместить внимательность к практическому с открытостью для новых возможностей. Это хорошее время для налаживания и завершения дел с ощущением внутреннего комфорта.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

