Кельтский гороскоп деревьев на 12 августа 2025: Овнам - деловая энергия, Рыбам - эмоциональная мягкость
12 августа 2025 года – день, когда активность сочетается с эмоциональной мягкостью. Сила деревьев-покровителей поддержит смелые шаги, поможет сохранить баланс в решениях и вдохновит действия, идущие от сердца.
12 августа 2025 года — день динамики и внутренней мягкости. Активность Вселенной подгоняет к решительным начинаниям, но в то же время дарит глубокую чувственность, что уравновешивает любое действие. Самое время совместить смелость и тонкое чувство момента.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители:
Овен — дуб: сила, надежность, отвага запускать новые проекты
Телец — береза: умение начинать с чистого листа, легкость в диалоге
Близнецы — липа: обаяние в общении, гармония в делах
Рак — осина: чувственность, интуиция, внутреннее равновесие.
Лев — каштан: энергичная уверенность и щедрое сердце
Дева — рябина: внимание к мелочам, создание удобства в окружающем мире
Весы — вяз: внутренняя организованность, стремление к балансу
Скорпион — тис: устойчивость в изменении, глубина в действиях
Стрелец — ясень: ясность мысли, поток новых идей, адаптивность
Козерог — самшит: дисциплина, долгосрочная планировка, надежность
Водолей — клен: креативность, поиск новых горизонтов, неординарные решения
Рыбы — плющ: эмпатия, творческий поток и способность чувствовать незаметное
12 августа — мощное сочетание действия и чувствительности. Деревья-покровители придают силы для активных шагов, но также напоминают о важности эмоциональной гибкости. Это день, когда внутренняя мягкость становится мощным ресурсом и ключом к гармонии.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
