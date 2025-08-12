ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1274
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 12 августа 2025: Овнам - деловая энергия, Рыбам - эмоциональная мягкость

12 августа 2025 года – день, когда активность сочетается с эмоциональной мягкостью. Сила деревьев-покровителей поддержит смелые шаги, поможет сохранить баланс в решениях и вдохновит действия, идущие от сердца.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

12 августа 2025 года — день динамики и внутренней мягкости. Активность Вселенной подгоняет к решительным начинаниям, но в то же время дарит глубокую чувственность, что уравновешивает любое действие. Самое время совместить смелость и тонкое чувство момента.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

  • Овен дуб: сила, надежность, отвага запускать новые проекты

  • Телец береза: умение начинать с чистого листа, легкость в диалоге

  • Близнецы липа: обаяние в общении, гармония в делах

  • Рак осина: чувственность, интуиция, внутреннее равновесие.

  • Лев — каштан: энергичная уверенность и щедрое сердце

  • Дева — рябина: внимание к мелочам, создание удобства в окружающем мире

  • Весы — вяз: внутренняя организованность, стремление к балансу

  • Скорпион тис: устойчивость в изменении, глубина в действиях

  • Стрелец ясень: ясность мысли, поток новых идей, адаптивность

  • Козерог самшит: дисциплина, долгосрочная планировка, надежность

  • Водолей — клен: креативность, поиск новых горизонтов, неординарные решения

  • Рыбы плющ: эмпатия, творческий поток и способность чувствовать незаметное

12 августа — мощное сочетание действия и чувствительности. Деревья-покровители придают силы для активных шагов, но также напоминают о важности эмоциональной гибкости. Это день, когда внутренняя мягкость становится мощным ресурсом и ключом к гармонии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie