Кельтский гороскоп деревьев на 12 августа 2025: Овнам - деловая энергия, Рыбам - эмоциональная мягкость

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

12 августа 2025 года — день динамики и внутренней мягкости. Активность Вселенной подгоняет к решительным начинаниям, но в то же время дарит глубокую чувственность, что уравновешивает любое действие. Самое время совместить смелость и тонкое чувство момента.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

Овен — дуб : сила, надежность, отвага запускать новые проекты

Телец — береза : умение начинать с чистого листа, легкость в диалоге

Близнецы — липа : обаяние в общении, гармония в делах

Рак — осина : чувственность, интуиция, внутреннее равновесие.

Лев — каштан : энергичная уверенность и щедрое сердце

Дева — рябина : внимание к мелочам, создание удобства в окружающем мире

Весы — вяз : внутренняя организованность, стремление к балансу

Скорпион — тис : устойчивость в изменении, глубина в действиях

Стрелец — ясень : ясность мысли, поток новых идей, адаптивность

Козерог — самшит : дисциплина, долгосрочная планировка, надежность

Водолей — клен : креативность, поиск новых горизонтов, неординарные решения

Рыбы — плющ: эмпатия, творческий поток и способность чувствовать незаметное

12 августа — мощное сочетание действия и чувствительности. Деревья-покровители придают силы для активных шагов, но также напоминают о важности эмоциональной гибкости. Это день, когда внутренняя мягкость становится мощным ресурсом и ключом к гармонии.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.