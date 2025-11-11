Кельтский гороскоп деревьев на 12 ноября 2025: Близнецы — легкость, Раки — забота

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

12 ноября 2025 года — день внутренней тишины, когда мир как бы замирает, чтобы мы могли услышать себя. Это время мягких решений, тихих разговоров и внимательного отношения к собственным чувствам. Деревья в этот день напоминают: даже когда снаружи все спокойно, внутри может рождаться что-то новое — теплое, мудрое и настоящее.

Деревья-покровители

Овны — Каштан

День уверенности в своих действиях. Каштан помогает стоять твердо на земле и не поддаваться эмоциональным волнам.

Тельцы — Осина

Осина способствует эмоциональному освобождению. Хорошо проститься с тем, что уже отжило и позволить легкости вернуться в жизнь.

Реклама

Близнецы — Клен

Клен поддерживает вдохновение и упругость по делам. День благоприятен для обучения или новых идей.

Раки — Липа

Липа раскрывает заботливость и душевное тепло. Сегодня хочется создать уют для себя и близких.

Львы — Рябина

Рябина напоминает о важности человеческих связей. Уделите внимание тем, кто рядом – именно там ваша сила.

Девы — Смерека

Сумерки дает сосредоточенность и покой. Вы сможете увидеть сущность вещей без чрезмерных эмоций.

Реклама

Весы — Ива

Ива помогает мягко адаптироваться к новым обстоятельствам. День, когда гибкость и спокойствие ваши союзники.

Скорпионы — Бук

Бук придает внутреннюю стойкость и ясную логику. Вы можете удержать фокус и не распыляться.

Стрельцы — Маслина

Маслина символизирует мир и понимание. Хорошо завершать старые споры и возобновлять хорошие отношения.

Козероги — Дуб

Дуб укрепляет выносливость и уверенность. Это день, когда вы можете положиться только на себя и этого будет достаточно.

Реклама

Водолеи — Береза

Береза очищает внутреннее пространство. Попробуйте навести порядок вокруг себя – это обновит и ваше настроение.

Рыбы — Слива

Слива помогает раскрыть чувствительность и доброту. День для нежности, музыки, вдохновения и тёплых эмоций.

12 ноября 2025 года — день мягкого равновесия, когда важно не форсировать события, а слушать собственные ощущения. Деревья в этот день напоминают: покой рождается не в тишине, а в принятии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.