Астрология

Астрология
326
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 12 октября 2025: Овнам - вдохновение, Козорогам - уверенность

12 октября 2025 года – день покоя и постепенного восстановления. Осень напоминает: не стоит торопиться, ведь сила рождается в тишине.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Кельтские деревья-покровители гороскопа помогут обрести стабильность, вернуть энергию и почувствовать поддержку природы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Яблоня: вдохновение, легкость в общении и новый прилив энергии.

  • Телец — Ива: интуиция, чувствительность и гармония в отношениях.

  • Близнецы — Маслина: миролюбие, уравновешенность и душевный комфорт.

  • Рак — Кипарис: устойчивость, глубокий покой и доверие к собственному пути.

  • Лев — Рябина: эмоциональная искренность, теплота и поддержка от друзей.

  • Дева — Дуб: сила воли, ясность мыслей и готовность действовать.

  • Весы — Осина: гибкость, принятие и умение сохранять баланс.

  • Скорпион — Бук: мудрость и стабильность, способность видеть целостную картину.

  • Стрелец – Липа: душевное тепло и восстановление гармонии после напряжения.

  • Козерог — Граб: уверенность, порядок и фокус в реальных целях.

  • Водолей — Клен: новые идеи, открытость мира и желание творить.

  • Рыбы — Сосна: восстановление энергии, очищение мыслей и легкость в сердце.

12 октября 2025 поможет найти внутреннюю стабильность. Это день, когда следует прислушиваться к себе, замедлиться и позволить деревьям-покровителям подсказать правильное направление движения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

