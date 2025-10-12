- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 12 октября 2025: Овнам - вдохновение, Козорогам - уверенность
12 октября 2025 года – день покоя и постепенного восстановления. Осень напоминает: не стоит торопиться, ведь сила рождается в тишине.
Кельтские деревья-покровители гороскопа помогут обрести стабильность, вернуть энергию и почувствовать поддержку природы.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Яблоня: вдохновение, легкость в общении и новый прилив энергии.
Телец — Ива: интуиция, чувствительность и гармония в отношениях.
Близнецы — Маслина: миролюбие, уравновешенность и душевный комфорт.
Рак — Кипарис: устойчивость, глубокий покой и доверие к собственному пути.
Лев — Рябина: эмоциональная искренность, теплота и поддержка от друзей.
Дева — Дуб: сила воли, ясность мыслей и готовность действовать.
Весы — Осина: гибкость, принятие и умение сохранять баланс.
Скорпион — Бук: мудрость и стабильность, способность видеть целостную картину.
Стрелец – Липа: душевное тепло и восстановление гармонии после напряжения.
Козерог — Граб: уверенность, порядок и фокус в реальных целях.
Водолей — Клен: новые идеи, открытость мира и желание творить.
Рыбы — Сосна: восстановление энергии, очищение мыслей и легкость в сердце.
12 октября 2025 поможет найти внутреннюю стабильность. Это день, когда следует прислушиваться к себе, замедлиться и позволить деревьям-покровителям подсказать правильное направление движения.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.