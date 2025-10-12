Кельтский гороскоп деревьев на 12 октября 2025: Овнам - вдохновение, Козорогам - уверенность

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Кельтские деревья-покровители гороскопа помогут обрести стабильность, вернуть энергию и почувствовать поддержку природы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Яблоня : вдохновение, легкость в общении и новый прилив энергии.

Телец — Ива : интуиция, чувствительность и гармония в отношениях.

Близнецы — Маслина : миролюбие, уравновешенность и душевный комфорт.

Рак — Кипарис : устойчивость, глубокий покой и доверие к собственному пути.

Лев — Рябина : эмоциональная искренность, теплота и поддержка от друзей.

Дева — Дуб : сила воли, ясность мыслей и готовность действовать.

Весы — Осина : гибкость, принятие и умение сохранять баланс.

Скорпион — Бук : мудрость и стабильность, способность видеть целостную картину.

Стрелец – Липа : душевное тепло и восстановление гармонии после напряжения.

Козерог — Граб : уверенность, порядок и фокус в реальных целях.

Водолей — Клен : новые идеи, открытость мира и желание творить.

Рыбы — Сосна: восстановление энергии, очищение мыслей и легкость в сердце.

12 октября 2025 поможет найти внутреннюю стабильность. Это день, когда следует прислушиваться к себе, замедлиться и позволить деревьям-покровителям подсказать правильное направление движения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

