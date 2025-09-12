ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 12 сентября 2025: Ракам — чувствительность, Стрельцам — вдохновение

12 сентября 2025 года — день, когда эмоциональная открытость сочетается со стремлением к новым идеям.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа поддержат баланс между внутренним миром и внешними возможностями.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Осина: легкость в принятии решений и умение быстро реагировать.

  • Телец — Яблоня: тепло в отношениях и радость от простых вещей.

  • Близнецы — Бук: мудрость и дальновидность в действиях.

  • Рак — Ива: чувствительность и гармония в эмоциях.

  • Лев — Клен: энергия новых идей и творческий подъем.

  • Дева — Сосна: выдержка и способность завершать важное.

  • Весы — Маслина: стремление к миру и гармоничным отношениям.

  • Скорпион — Дуб: внутренняя сила и уверенность в шагах.

  • Стрелец — Рябина: вдохновение и эмоциональная искренность во взаимоотношениях.

  • Козерог — Кипарис: устойчивость и уравновешенность по делам.

  • Водолей — Вяз: структура и логика помогают избежать хаоса.

  • Рыбы — Слива: внутреннее спокойствие и душевное равновесие.

12 сентября 2025 года – это день, когда важно слушать собственные чувства и одновременно открыться новому. Деревья-покровители помогут обрести вдохновение, укрепить отношения и сохранить внутреннюю гармонию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

