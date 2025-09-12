Кельтский гороскоп деревьев на 12 сентября 2025: Ракам — чувствительность, Стрельцам — вдохновение

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа поддержат баланс между внутренним миром и внешними возможностями.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Осина : легкость в принятии решений и умение быстро реагировать.

Телец — Яблоня : тепло в отношениях и радость от простых вещей.

Близнецы — Бук : мудрость и дальновидность в действиях.

Рак — Ива : чувствительность и гармония в эмоциях.

Лев — Клен : энергия новых идей и творческий подъем.

Дева — Сосна : выдержка и способность завершать важное.

Весы — Маслина : стремление к миру и гармоничным отношениям.

Скорпион — Дуб : внутренняя сила и уверенность в шагах.

Стрелец — Рябина : вдохновение и эмоциональная искренность во взаимоотношениях.

Козерог — Кипарис : устойчивость и уравновешенность по делам.

Водолей — Вяз : структура и логика помогают избежать хаоса.

Рыбы — Слива: внутреннее спокойствие и душевное равновесие.

12 сентября 2025 года – это день, когда важно слушать собственные чувства и одновременно открыться новому. Деревья-покровители помогут обрести вдохновение, укрепить отношения и сохранить внутреннюю гармонию.

