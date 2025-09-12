- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 12 сентября 2025: Ракам — чувствительность, Стрельцам — вдохновение
12 сентября 2025 года — день, когда эмоциональная открытость сочетается со стремлением к новым идеям.
Деревья-покровители кельтского гороскопа поддержат баланс между внутренним миром и внешними возможностями.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Осина: легкость в принятии решений и умение быстро реагировать.
Телец — Яблоня: тепло в отношениях и радость от простых вещей.
Близнецы — Бук: мудрость и дальновидность в действиях.
Рак — Ива: чувствительность и гармония в эмоциях.
Лев — Клен: энергия новых идей и творческий подъем.
Дева — Сосна: выдержка и способность завершать важное.
Весы — Маслина: стремление к миру и гармоничным отношениям.
Скорпион — Дуб: внутренняя сила и уверенность в шагах.
Стрелец — Рябина: вдохновение и эмоциональная искренность во взаимоотношениях.
Козерог — Кипарис: устойчивость и уравновешенность по делам.
Водолей — Вяз: структура и логика помогают избежать хаоса.
Рыбы — Слива: внутреннее спокойствие и душевное равновесие.
12 сентября 2025 года – это день, когда важно слушать собственные чувства и одновременно открыться новому. Деревья-покровители помогут обрести вдохновение, укрепить отношения и сохранить внутреннюю гармонию.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
