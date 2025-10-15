- Дата публикации
Астрология
24
2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 13–19 октября 2025 года: Ракам – душевная мягкость, Козорогам – уверенность.
Неделя с 13 по 19 октября 2025 года – это период, когда энергия Венеры в Весах поддерживает гармонию, взаимопонимание и стремление к красоте во всем.
Природа уже готовится к покою, а деревья-покровители кельтского гороскопа помогают обрести равновесие между внешней активностью и внутренним миром.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Маслина: миролюбие и способность находить компромисс в отношениях.
Телец — Граб: ясность по делам и дисциплина, ведущая к результату.
Близнецы — Клен: вдохновение и легкость в решении новых задач.
Рак — Липа: душевная мягкость, гармония и комфорт в общении.
Лев — Бук: внутренняя уверенность, стабильность и верность собственным принципам.
Дева — Ива: чувствительность, интуиция и умение прислушиваться к себе.
Весы — Рябина: баланс между умом и сердцем, забота о близких.
Скорпион — Кипарис: сила духа и способность трансформировать энергию в развитие.
Стрелец — Сосна: выносливость, оптимизм и уверенность в собственном пути.
Козерог — Дуб: устойчивость, логичность и уверенные шаги к цели.
Водолей — Осина: гибкость в общении и умение принимать новое.
Рыбы — Яблоня: душевное спокойствие, нежность и вдохновение в мелочах.
13–19 октября 2025 года – неделя гармонизации, когда стоит сосредоточиться на внутренней красоте, заботе о себе и теплых связях с людьми. Деревья-покровители кельтского гороскопа поддержат каждый знак, напоминая, что гармония – это не состояние, а путь, который мы выбираем каждый день.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
