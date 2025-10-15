ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
24
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 13–19 октября 2025 года: Ракам – душевная мягкость, Козорогам – уверенность.

Неделя с 13 по 19 октября 2025 года – это период, когда энергия Венеры в Весах поддерживает гармонию, взаимопонимание и стремление к красоте во всем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Природа уже готовится к покою, а деревья-покровители кельтского гороскопа помогают обрести равновесие между внешней активностью и внутренним миром.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Маслина: миролюбие и способность находить компромисс в отношениях.

  • Телец — Граб: ясность по делам и дисциплина, ведущая к результату.

  • Близнецы — Клен: вдохновение и легкость в решении новых задач.

  • Рак — Липа: душевная мягкость, гармония и комфорт в общении.

  • Лев — Бук: внутренняя уверенность, стабильность и верность собственным принципам.

  • Дева — Ива: чувствительность, интуиция и умение прислушиваться к себе.

  • Весы — Рябина: баланс между умом и сердцем, забота о близких.

  • Скорпион — Кипарис: сила духа и способность трансформировать энергию в развитие.

  • Стрелец — Сосна: выносливость, оптимизм и уверенность в собственном пути.

  • Козерог — Дуб: устойчивость, логичность и уверенные шаги к цели.

  • Водолей — Осина: гибкость в общении и умение принимать новое.

  • Рыбы — Яблоня: душевное спокойствие, нежность и вдохновение в мелочах.

13–19 октября 2025 года – неделя гармонизации, когда стоит сосредоточиться на внутренней красоте, заботе о себе и теплых связях с людьми. Деревья-покровители кельтского гороскопа поддержат каждый знак, напоминая, что гармония – это не состояние, а путь, который мы выбираем каждый день.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
24
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie