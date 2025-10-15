Кельтский гороскоп деревьев на 13–19 октября 2025 года: Ракам – душевная мягкость, Козорогам – уверенность.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Природа уже готовится к покою, а деревья-покровители кельтского гороскопа помогают обрести равновесие между внешней активностью и внутренним миром.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Маслина : миролюбие и способность находить компромисс в отношениях.

Телец — Граб : ясность по делам и дисциплина, ведущая к результату.

Близнецы — Клен : вдохновение и легкость в решении новых задач.

Рак — Липа : душевная мягкость, гармония и комфорт в общении.

Лев — Бук : внутренняя уверенность, стабильность и верность собственным принципам.

Дева — Ива : чувствительность, интуиция и умение прислушиваться к себе.

Весы — Рябина : баланс между умом и сердцем, забота о близких.

Скорпион — Кипарис : сила духа и способность трансформировать энергию в развитие.

Стрелец — Сосна : выносливость, оптимизм и уверенность в собственном пути.

Козерог — Дуб : устойчивость, логичность и уверенные шаги к цели.

Водолей — Осина : гибкость в общении и умение принимать новое.

Рыбы — Яблоня: душевное спокойствие, нежность и вдохновение в мелочах.

13–19 октября 2025 года – неделя гармонизации, когда стоит сосредоточиться на внутренней красоте, заботе о себе и теплых связях с людьми. Деревья-покровители кельтского гороскопа поддержат каждый знак, напоминая, что гармония – это не состояние, а путь, который мы выбираем каждый день.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

