Кельтский гороскоп деревьев на 13 августа 2025: Львам — вдохновение, Козорогам — крепкая опора

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

13 августа 2025 — день энергии, сочетающийся с тонкой чувствительностью. Действия следует строить на ощущении гармонии и душевного комфорта. Деревья кельтского гороскопа помогут сохранить баланс между активностью и внутренним спокойствием.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Лев — рябина : вдохновение для самовыражения и исцеления через творчество.

Козерог — дуб : надежность, прочная опора в решениях, уважение к традициям.

Овен — береза : обновление, легкость в диалоге, ясность мыслей.

Телец — каштан : теплота и щедрость во взаимодействии, стабильность в связях.

Близнецы — осина : эмоциональная гибкость, отзывчивость к настроениям других.

Рак — ясень : ясность чувств, уверенность в собственной интуиции.

Дева — липа : дипломатичность, гармония в деталях, деликатность.

Весы — вяз: уравновешенный разум, внимание к структуре, организованность.

Скорпион — рябина : глубина эмоций, проницательность, чувствительность.

Стрелец — клен : оптимизм, открытость к новому, вдохновение в проектах.

Водолей — плющ : духовный рост, творческое взаимодействие.

Рыбы — ель: укоренение в собственные ресурсы, целеустремленность.

13 августа – день, когда внутренняя чувствительность и мягкая поддержка становятся ключевым ресурсом. Деревья-покровители вдохновляют соединить силу с деликатностью, действовать уверенно и оставаться в гармонии с собой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

