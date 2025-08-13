ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 13 августа 2025: Львам — вдохновение, Козорогам — крепкая опора

13 августа 2025 года — день, когда творческий пыл сочетается с внутренней стойкостью. Энергия деревьев-покровителей поможет обрести гармонию между решительными действиями и чувствительностью, чтобы уверенно двигаться к новым целям и сохранять душевный баланс.

Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

13 августа 2025 — день энергии, сочетающийся с тонкой чувствительностью. Действия следует строить на ощущении гармонии и душевного комфорта. Деревья кельтского гороскопа помогут сохранить баланс между активностью и внутренним спокойствием.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

  • Лев — рябина: вдохновение для самовыражения и исцеления через творчество.

  • Козерог дуб: надежность, прочная опора в решениях, уважение к традициям.

  • Овен — береза: обновление, легкость в диалоге, ясность мыслей.

  • Телец — каштан: теплота и щедрость во взаимодействии, стабильность в связях.

  • Близнецы — осина: эмоциональная гибкость, отзывчивость к настроениям других.

  • Рак — ясень: ясность чувств, уверенность в собственной интуиции.

  • Дева — липа: дипломатичность, гармония в деталях, деликатность.

  • Весы — вяз: уравновешенный разум, внимание к структуре, организованность.

  • Скорпион рябина: глубина эмоций, проницательность, чувствительность.

  • Стрелец — клен: оптимизм, открытость к новому, вдохновение в проектах.

  • Водолей — плющ: духовный рост, творческое взаимодействие.

  • Рыбы — ель: укоренение в собственные ресурсы, целеустремленность.

13 августа – день, когда внутренняя чувствительность и мягкая поддержка становятся ключевым ресурсом. Деревья-покровители вдохновляют соединить силу с деликатностью, действовать уверенно и оставаться в гармонии с собой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

