Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Древесные тотемы кельтов открывают в гороскопе путь к внутренней ясности, вдохновению и силе духа.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен - дуб

Сегодня важно держаться "вопреки всему". Дуб учит выдержке — даже когда вас провоцируют или затягивает в дела, которые не ко времени. Не торопитесь. День требует внутренней тишины, а не показательной борьбы.

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Телец – верба

Поток изменений сегодня может затронуть и вас, особенно в темах быта или финансов. Ива гнется, но не ломается. Так что не сопротивляйтесь — позвольте изменениям произойти. Результат вас удивит.

Близнецы - боярышник

Ваше внимание сегодня рассеяно. Боярышник призывает к внутренней сосредоточенности: меньше общения, больше анализа. День благоприятен для поиска собственных истин и написания важных мыслей.

Рак - береза

Этот день создан для внутренней очистки. Береза – дерево света, и сегодня оно дает вам шанс избавиться от лишних эмоций. Плачьте, если хочется. Говорите искренне. Очистка – это тоже сила.

Лев – кипарис

Кипарис напоминает о достоинстве искренности. Открытость сегодня будет вашим магнитом – но не дерзость. Проявите заботу о других, особенно тех, кого часто игнорируете. Эмпатия сделает вас сильнее.

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Дева - рябина

Интуиция подскажет вам ответ, которого не найти в логике. Рябина шепчет тонко, едва заметно – прислушайтесь.

Весы – орешник

Неожиданное мнение сегодня может все изменить. Орешник – символ открытия. То, что казалось пустяком, может стать началом важного проекта. Главное – не сомневаться в себе.

Скорпион – ясень

Ясен призывает к трансформации — но не хаотичной, а сознательной. Сегодня вы можете пережить внутренний перелом.

Стрелец – яблоня

День о красоте и легкости. Яблоня напоминает о радости в простом: аромат любимого напитка, улыбка друга, приятная музыка. Позвольте себе ощутить счастье без привязки к результату.

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Козерог - сосна

Сегодня вас может тянуть в одиночество – не сопротивляйтесь. Сосна любит тишину и именно она принесет вам неожиданные идеи. День для просмотра приоритетов и планов на осень.

Водолей - вяз

Философские размышления, сложные вопросы и тонкое понимание – вот ваше пространство сегодня. Вяз позволяет видеть картину шире. Запишите идеи, которые придут. Они пригодятся уже в скором времени.

Рыбы — тополь

Сны, образы, символы сегодня очень выразительны. Тополь помогает Рыбам увидеть подсказки в малейших деталях. Позвольте себе помечтать – это не бегство, а прорыв.

13 июля 2025 года – это день внутренних решений, которые не всегда видны извне. Природа сегодня учит нас действовать мягко, с достоинством, не торопиться, а слушать себя, мир и деревья. Это время, когда настоящая сила проявляется в тишине, а прорыв в искренности. Позвольте себе быть честными перед собой и получите больше, чем ожидали.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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