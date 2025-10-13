Кельтский гороскоп деревьев на 13 октября 2025: Львам — стабильность, Водолеям — вдохновение

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа в этот день принесут ясность, вдохновение и новые силы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Ива : чувствительность и открытость новым эмоциям.

Телец — Клен : новые идеи и вдохновение для реализации планов.

Близнецы — Рябина : поддержка от окружающих, доброжелательность и гармония.

Рак — Смерека : выдержка, стабильность и сосредоточенность на главном.

Лев — Бук : стабильность, сила духа и умение держать баланс.

Дева — Осина : легкость в переменах и гибкость в подходах.

Весы — Маслина : миролюбие, дипломатичность и внутреннее спокойствие.

Скорпион — Кипарис : глубина размышлений и способность видеть суть вещей.

Стрелец — Яблоня : вдохновение, искренность и стремление к радости.

Козерог — Граб : порядок, внимательность и умение завершать начатое.

Водолей — Дуб : вдохновение, сила воли и духовная зрелость.

Рыбы — Липа: нежность, мягкость и забота о внутреннем комфорте.

13 октября 2025 будет способствовать стабильности и глубокому переосмыслению. Деревья-покровители помогут найти вдохновение, укрепить внутреннюю опору и принять жизнь такой, какой она есть — спокойно и мудро.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

