Кельтский гороскоп деревьев на 13 сентября 2025: Львам — харизма, Козорогам — стабильность

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести внутреннюю гармонию, проявить себя в делах и сохранить стабильность в ежедневных процессах.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Рябина : эмоциональная искренность и поддержка близких.

Телец — Виноградная лоза : пора пожинать плоды своего труда и наслаждаться результатами.

Близнецы — Кипарис : внутренний баланс и стабильность в решениях.

Рак — Бук : мудрость и умение расставить правильные приоритеты.

Лев — Дуб : харизма, сила и решительность в действиях.

Дева — Ива : чувствительность и гармония в общении.

Весы — Сосна : выдержка и устойчивость в работе над задачами.

Скорпион — Липа : тепло и легкость во взаимоотношениях, душевный комфорт.

Стрелец — Клен : вдохновение и новые идеи, открывающие горизонты.

Козерог — Смерека : стабильность и внутренняя сила для достижения целей.

Водолей – Осина : гибкость и способность приспособиться к обстоятельствам.

Рыбы — Яблоня: нежность и радость в отношениях, вдохновение в мелочах.

13 сентября 2025 будет способствовать уверенным действиям и стабильности. Деревья-покровители подскажут, как соединить силу и чувствительность, чтобы сохранить гармонию и двигаться вперед уверенным шагом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

