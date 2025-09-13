- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 179
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 13 сентября 2025: Львам — харизма, Козорогам — стабильность
13 сентября 2025 года — день, когда уверенность и уравновешенность станут ключом к результатам.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести внутреннюю гармонию, проявить себя в делах и сохранить стабильность в ежедневных процессах.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Рябина: эмоциональная искренность и поддержка близких.
Телец — Виноградная лоза: пора пожинать плоды своего труда и наслаждаться результатами.
Близнецы — Кипарис: внутренний баланс и стабильность в решениях.
Рак — Бук: мудрость и умение расставить правильные приоритеты.
Лев — Дуб: харизма, сила и решительность в действиях.
Дева — Ива: чувствительность и гармония в общении.
Весы — Сосна: выдержка и устойчивость в работе над задачами.
Скорпион — Липа: тепло и легкость во взаимоотношениях, душевный комфорт.
Стрелец — Клен: вдохновение и новые идеи, открывающие горизонты.
Козерог — Смерека: стабильность и внутренняя сила для достижения целей.
Водолей – Осина: гибкость и способность приспособиться к обстоятельствам.
Рыбы — Яблоня: нежность и радость в отношениях, вдохновение в мелочах.
13 сентября 2025 будет способствовать уверенным действиям и стабильности. Деревья-покровители подскажут, как соединить силу и чувствительность, чтобы сохранить гармонию и двигаться вперед уверенным шагом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
