Кельтский гороскоп деревьев на 14-20 июля 2025: советы природы для каждого знака зодиака

Кельтский гороскоп деревьев / © Pexels

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Эта неделя проходит под знаком пассивного созревания и внутренних трансформаций , когда природа направляет нас остановиться, вдохнуть глубже и открыть что-нибудь новое внутри себя. Согласно кельтскому гороскопу деревьев, энергия боярышника и ясеня чередуется с силой березы, вяза и ивы, формируя симфонию мягких изменений и саморефлексии.

Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.

Овен - береза

Береза советует начать неделю с очищения: от лишнего, волнений, старых обязательств. Уделите время тишине, простым вещам. Энергия вернется с новой силой, если ее не тратить впустую.

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Телец – яблоня

Яблоня учит вас нежности. Это время делегировать обязанности и расслабиться – наслаждаясь моментом, вы найдете свое вдохновение.

Близнецы - боярышник

Боярышник указывает на необходимость паузы. Избегайте пустых разговоров: прислушайтесь к себе, разрешите эмоциям проговориться. Это внутреннее обновление скрыто за тишиной.

Рак - вяз

Период исцеления: это время прожить старую боль, сказать "спасибо" и отпустить. Через эмоциональный излом приходит внутренняя очистка.

Лев – сосна

Ваша внутренняя стойкость и свет – магнетизм на этой неделе. Но будьте осторожны: не забывайте об уравновешенности между вниманием и скромностью.

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Дева - орешник

Интуиция – ваш навигатор. Они подсказывают в форме мыслей или образов. Не пренебрегайте импульсом – он ведет к ясности.

Весы - кипарис

Кипарис учит выдерживать пустоту. Это пора учиться ждать — без спешки, без страха. Ответы приходят с тишиной.

Скорпион - рябина.

Рябина дарит прозрение и возможность рефлексии. Проводите медитации, занимайтесь самоанализом – это восстанавливает и очищает.

Стрелец - ясень

Ясень принесет яркие идеи или прорыв — особенно если начать неделю с тишины. Запишите вдохновение: оно подсказывает старт новых дел.

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Козерог - ольха

Ольха поддерживает вас в исцелении. Это время для заботы о теле и душе. Уединение – ключ к обновлению.

Водолей — дуб

У вас есть внутренняя крепость, и неделя покажет это. Не бойтесь занять позицию и сделать выбор – ваша сила излучает доверие.

Рыбы - ива

Ива приглашает в глубину: вдумчивость, искусство, очищение слезами. Это мощный канал для эмоционального исцеления.

Советы природы 14-20 июля

Примите тишину: там рождается новый смысл.

Позвольте эмоциям прорваться – через слезы, слова, творчество.

Слушайте внутренние знаки: дерево-покровитель знает ваш путь.

Выбирайте баланс между светом и защитой, как сосна и кипарис.

Окунитесь в энергию природы на этой неделе и заложите прочный фундамент для внутреннего роста.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.