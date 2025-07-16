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Кельтский гороскоп деревьев на 14-20 июля 2025: советы природы для каждого знака зодиака
Неделя с 14 по 20 июля 2025 г. в кельтском гороскопе деревьев несет энергию внутренних изменений, очистки и обновления.
Эта неделя проходит под знаком пассивного созревания и внутренних трансформаций , когда природа направляет нас остановиться, вдохнуть глубже и открыть что-нибудь новое внутри себя. Согласно кельтскому гороскопу деревьев, энергия боярышника и ясеня чередуется с силой березы, вяза и ивы, формируя симфонию мягких изменений и саморефлексии.
Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.
Овен - береза
Береза советует начать неделю с очищения: от лишнего, волнений, старых обязательств. Уделите время тишине, простым вещам. Энергия вернется с новой силой, если ее не тратить впустую.
Телец – яблоня
Яблоня учит вас нежности. Это время делегировать обязанности и расслабиться – наслаждаясь моментом, вы найдете свое вдохновение.
Близнецы - боярышник
Боярышник указывает на необходимость паузы. Избегайте пустых разговоров: прислушайтесь к себе, разрешите эмоциям проговориться. Это внутреннее обновление скрыто за тишиной.
Рак - вяз
Период исцеления: это время прожить старую боль, сказать "спасибо" и отпустить. Через эмоциональный излом приходит внутренняя очистка.
Лев – сосна
Ваша внутренняя стойкость и свет – магнетизм на этой неделе. Но будьте осторожны: не забывайте об уравновешенности между вниманием и скромностью.
Дева - орешник
Интуиция – ваш навигатор. Они подсказывают в форме мыслей или образов. Не пренебрегайте импульсом – он ведет к ясности.
Весы - кипарис
Кипарис учит выдерживать пустоту. Это пора учиться ждать — без спешки, без страха. Ответы приходят с тишиной.
Скорпион - рябина.
Рябина дарит прозрение и возможность рефлексии. Проводите медитации, занимайтесь самоанализом – это восстанавливает и очищает.
Стрелец - ясень
Ясень принесет яркие идеи или прорыв — особенно если начать неделю с тишины. Запишите вдохновение: оно подсказывает старт новых дел.
Козерог - ольха
Ольха поддерживает вас в исцелении. Это время для заботы о теле и душе. Уединение – ключ к обновлению.
Водолей — дуб
У вас есть внутренняя крепость, и неделя покажет это. Не бойтесь занять позицию и сделать выбор – ваша сила излучает доверие.
Рыбы - ива
Ива приглашает в глубину: вдумчивость, искусство, очищение слезами. Это мощный канал для эмоционального исцеления.
Советы природы 14-20 июля
Примите тишину: там рождается новый смысл.
Позвольте эмоциям прорваться – через слезы, слова, творчество.
Слушайте внутренние знаки: дерево-покровитель знает ваш путь.
Выбирайте баланс между светом и защитой, как сосна и кипарис.
Окунитесь в энергию природы на этой неделе и заложите прочный фундамент для внутреннего роста.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.