Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
226
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 14 августа 2025: Весам — внутреннее равновесие, Водолеям — новые горизонты.

14 августа 2025 года — день, когда внутренняя очистка и прозрение должны стать вашими союзниками. Это время найти баланс между действием и паузой, между устойчивостью и открытостью к изменениям. Ваша внутренняя мудрость сегодня – самый верный проводник.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

14 августа 2025 года — день, когда внутренняя очистка и прозрачность мыслей открывают двери к новым возможностям. Сила деревьев-покровителей кельтского гороскопа поддерживает стремление найти баланс, помогает распознать правильный момент для действия и сохранить гармонию в отношениях и делах.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители знаков зодиака

  • Овен — ель: глубокие корни помогают честно принимать решения и сохранять внутреннюю опору.

  • Телец — орех: стабильность в сердце позволяет идти к целям мягко, но уверенно.

  • Близнецы — осина: чувствительность к изменениям вдохновляет находить новые формулы общения.

  • Рак — липа: поддержка в семейных взаимоотношениях, душевный комфорт среди важных решений.

  • Лев — ясень: ясность в мыслях и поступках – ключ к эффективным действиям.

  • Дева — вяз: структурированность мышления открывает путь к реализации мечтаний.

  • Весы — клен: баланс между собой и миром – сегодня ваш основной ресурс.

  • Скорпион — плющ: внутренняя сила и эмоциональная поддержка помогают идти к целям.

  • Стрелец — береза: обновление через открытость – изменения становятся легким делом.

  • Козерог — дуб: решительность в сочетании с устойчивостью обеспечивает эффективные результаты.

  • Водолей — глициния: стремление к новому стимулирует ваш творческий потенциал.

  • Рыбы — рябина: тонкая настройка на интуицию помогает найти свой путь.

14 августа — день исцеления, проницательности и гармонии. Деревья-покровители дарят внутреннее равновесие, помогают различать, когда нужно действовать, а когда останавливаться и прислушиваться к себе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

