Кельтский гороскоп деревьев на 14 августа 2025: Весам — внутреннее равновесие, Водолеям — новые горизонты.

14 августа 2025 года — день, когда внутренняя очистка и прозрачность мыслей открывают двери к новым возможностям. Сила деревьев-покровителей кельтского гороскопа поддерживает стремление найти баланс, помогает распознать правильный момент для действия и сохранить гармонию в отношениях и делах.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители знаков зодиака

Овен — ель : глубокие корни помогают честно принимать решения и сохранять внутреннюю опору.

Телец — орех : стабильность в сердце позволяет идти к целям мягко, но уверенно.

Близнецы — осина : чувствительность к изменениям вдохновляет находить новые формулы общения.

Рак — липа : поддержка в семейных взаимоотношениях, душевный комфорт среди важных решений.

Лев — ясень: ясность в мыслях и поступках – ключ к эффективным действиям.

Дева — вяз : структурированность мышления открывает путь к реализации мечтаний.

Весы — клен : баланс между собой и миром – сегодня ваш основной ресурс.

Скорпион — плющ : внутренняя сила и эмоциональная поддержка помогают идти к целям.

Стрелец — береза : обновление через открытость – изменения становятся легким делом.

Козерог — дуб : решительность в сочетании с устойчивостью обеспечивает эффективные результаты.

Водолей — глициния : стремление к новому стимулирует ваш творческий потенциал.

Рыбы — рябина: тонкая настройка на интуицию помогает найти свой путь.

14 августа — день исцеления, проницательности и гармонии. Деревья-покровители дарят внутреннее равновесие, помогают различать, когда нужно действовать, а когда останавливаться и прислушиваться к себе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

