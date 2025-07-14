Кельтский гороскоп деревьев на 14 июля 2025: Тельцам – день замедления, Ракам – внутренний излом, Львам – магнетизм

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Реклама

Кельтский гороскоп – это древняя система, которая основывается на связи между людьми и сакральными деревьями. Каждое дерево соответствует определенному периоду года и символизирует черты характера, силу, вызовы и подсказки на каждый день. 14 июля – это период, когда в природе продолжается внутреннее созревание, а деревья становятся нашими проводниками в более глубокие слои эмоций и решений.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Овен - береза

Сегодня Овны нуждаются в очищении от лишних обязательств. Береза напоминает: простота – не слабость, а мудрость. Уделите внимание здоровью, отдыху и тишине.

Реклама

Телец – яблоня

Яблоня призывает к нежности и чувственности, но также указывает на необходимость замедлиться. Вы слишком много берете на себя — время делегировать, выдохнуть и сосредоточиться на личном.

Близнецы - боярышник

Этот день станет переломным для Близнецов. Боярышник – символ внутреннего обновления. Позвольте себе эмоциональные паузы, избегайте пустых разговоров и сосредоточьтесь на содержании.

Рак - вяз

Вяз помогает Ракам преодолеть старые образы. Возможны слезы или даже вспышки эмоций – не сдерживайте их. Через них проходит ваша очищение.

Лев – сосна

Сосна указывает на магнетизм и внутренний свет. Львы сегодня привлекают внимание, но важно не заигрываться – найдите равновесие между признанием и скромностью.

Реклама

Дева - орешник

Орешник символизирует интуицию и ясность. Сегодня Девы могут получить подсказку в форме сна, фразы или намека. Доверяйте не только разуму, но и ощущениям.

Весы - кипарис

Весы нуждаются в равновесии, а кипарис учит держать стойкость даже в пустоте. Не гонитесь за ответами – сегодня важнее научиться ждать.

Скорпион – рябина.

Рябина дарит Скорпионам глубокое видение. Этот день идеален для саморефлексии, медитации, просмотра жизненных целей.

Стрелец - ясень

Ясень – это символ роста. Стрельцы могут получить внезапный прорыв или вдохновение. Запишите идеи – они станут основой нового дела или путешествия.

Реклама

Козерог - ольха

Ольха помогает Козорогам исцеляться. День хорош для уединения, заботы о теле и принятия собственной уязвимости.

Водолей — дуб

Дуб заряжает внутренней мощью. Водолеи, вам нужно занять четкую позицию. Не сомневайтесь — настал момент, когда ваше слово решающее.

Рыбы - ива

Ива приглашает Рыб к эмоциональной глубине. Это хороший день для искусства, слез, памяти. Не стесняйтесь своей нежности — она есть источник силы.

14 июля 2025 года – день глубокого внутреннего диалога. Прислушивайтесь к знакам, сосредоточьтесь на своем состоянии и не торопитесь с решениями. Каждое движение — как дыхание дерева: не всегда заметно, но всегда важно.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее тарологиня шокировала новым прогнозом по планам РФ: что она предусмотрела.