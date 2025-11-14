ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Астрология
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 14 ноября 2025 года

14 ноября 2025 года — день мягкой активности. После периода внутреннего углубления возникает желание упорядочить дела, обновить место и расставить ценности.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья кельтского гороскопа в этот день поддерживают ясность намерений, покой и возрастающее изнутри вдохновение.

Деревья-покровители

Овны — Ель
День стабильности и собрания. Сумерки помогают не спешить, а действовать уверенно и последовательно.

Тельцы — Рябина
Рябина открывает сердце к теплым эмоциям. Это день для гармонии, заботы и признательности близким.

Близнецы — Бук
Бук дает структурность и покой. Вы легко справитесь с задачами, требующими логики и внимания к деталям.

Раки — Маслина
Маслина способствует примирению, хорошему общению и мягкому обновлению после напряженных дней.

Львы — Клен
Клен приносит творческую энергию. Это день идей, вдохновения и желания обновить собственную среду.

Девы — Дуб
Дуб символизирует упорядоченность и решительность. Вы способны твердо стоять на своем, не теряя мягкости в общении.

Весы — Ива
Ива напоминает, что гибкость — это сила. Сегодня важно слушать, понимать и не торопиться с отметками.

Скорпионы — Кипарис
Кипарис поддерживает внутреннюю дисциплину и силу духа. Вы можете завершить то, что раньше откладывали.

Стрельцы — Береза
Береза очищает и обновляет. День способствует новым начинаниям, даже если они пока только в виде идеи.

Козероги — Осина
Осина помогает избавиться от внутренних напряжений и отпустить чрезмерные ожидания.

Водолеи — Липа
Липа дарит вдохновение и душевное тепло. Вы чувствуете гармонию с людьми и окружающим миром.

Рыбы — Слива
Слива успокаивает, придает эмоциональную глубину и возвращает чувство нежности. Хорошо провести день в тишине или творчестве.

14 ноября 2025 года — день мягких действий и внутренней гармонии. Не стоит торопиться — каждый шаг имеет свой ритм. Деревья-покровители поддерживают равновесие, помогают обрести вдохновение и оставаться сосредоточенными.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

