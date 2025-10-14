Кельтский гороскоп деревьев на 14 октября 2025: Весам – гармония, Ракам – нежность

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья кельтского гороскопа откроют пути к внутреннему миру и взаимопониманию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Осина : легкость в общении и умение быстро адаптироваться к новым обстоятельствам.

Телец — Смерека : внутренняя стойкость, терпение и духовная уравновешенность.

Близнецы — Ива : чувствительность, нежность и гармония в отношениях.

Рак — Рябина : искренность, душевное тепло и поддержка от близких.

Лев — Маслина : дипломатичность, мягкость и миролюбие.

Дева — Кипарис : ясность мыслей, внутренняя дисциплина и гармонический порядок.

Весы — Липа : символ душевного равновесия, доброты и искренности во взаимоотношениях.

Скорпион — Граб : концентрация, сила воли и внимательность к деталям.

Стрелец — Дуб : энергия уверенности и глубокое чувство собственной правды.

Козерог — Клен : открытость к вдохновению и креативному подходу к жизни.

Водолей — Бук : мудрость, уравновешенность и способность видеть гармонию в сложном.

Рыбы — Яблоня: внутренняя нежность, вера в добро и творческая чувствительность.

14 октября 2025 станет днем внутренней гармонии и поиска красоты в мелочах. Венера в Весах и деревья-покровители помогут найти баланс между умом и сердцем, действием и принятием, напоминая: истинная сила – в мягкости.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

