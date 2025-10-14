ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Кельтский гороскоп деревьев на 14 октября 2025: Весам – гармония, Ракам – нежность

14 октября 2025 года — день, когда природа призывает к равновесию и красоте во всем: в мыслях, словах и действиях. Венера переходит в знак Весов, принося покой и желание творить гармонию.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья кельтского гороскопа откроют пути к внутреннему миру и взаимопониманию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен Осина: легкость в общении и умение быстро адаптироваться к новым обстоятельствам.

  • Телец Смерека: внутренняя стойкость, терпение и духовная уравновешенность.

  • Близнецы Ива: чувствительность, нежность и гармония в отношениях.

  • Рак Рябина: искренность, душевное тепло и поддержка от близких.

  • Лев Маслина: дипломатичность, мягкость и миролюбие.

  • Дева Кипарис: ясность мыслей, внутренняя дисциплина и гармонический порядок.

  • Весы Липа: символ душевного равновесия, доброты и искренности во взаимоотношениях.

  • Скорпион Граб: концентрация, сила воли и внимательность к деталям.

  • Стрелец Дуб: энергия уверенности и глубокое чувство собственной правды.

  • Козерог Клен: открытость к вдохновению и креативному подходу к жизни.

  • Водолей Бук: мудрость, уравновешенность и способность видеть гармонию в сложном.

  • Рыбы Яблоня: внутренняя нежность, вера в добро и творческая чувствительность.

14 октября 2025 станет днем внутренней гармонии и поиска красоты в мелочах. Венера в Весах и деревья-покровители помогут найти баланс между умом и сердцем, действием и принятием, напоминая: истинная сила – в мягкости.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
