- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 14 октября 2025: Весам – гармония, Ракам – нежность
14 октября 2025 года — день, когда природа призывает к равновесию и красоте во всем: в мыслях, словах и действиях. Венера переходит в знак Весов, принося покой и желание творить гармонию.
Деревья кельтского гороскопа откроют пути к внутреннему миру и взаимопониманию.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Осина: легкость в общении и умение быстро адаптироваться к новым обстоятельствам.
Телец — Смерека: внутренняя стойкость, терпение и духовная уравновешенность.
Близнецы — Ива: чувствительность, нежность и гармония в отношениях.
Рак — Рябина: искренность, душевное тепло и поддержка от близких.
Лев — Маслина: дипломатичность, мягкость и миролюбие.
Дева — Кипарис: ясность мыслей, внутренняя дисциплина и гармонический порядок.
Весы — Липа: символ душевного равновесия, доброты и искренности во взаимоотношениях.
Скорпион — Граб: концентрация, сила воли и внимательность к деталям.
Стрелец — Дуб: энергия уверенности и глубокое чувство собственной правды.
Козерог — Клен: открытость к вдохновению и креативному подходу к жизни.
Водолей — Бук: мудрость, уравновешенность и способность видеть гармонию в сложном.
Рыбы — Яблоня: внутренняя нежность, вера в добро и творческая чувствительность.
14 октября 2025 станет днем внутренней гармонии и поиска красоты в мелочах. Венера в Весах и деревья-покровители помогут найти баланс между умом и сердцем, действием и принятием, напоминая: истинная сила – в мягкости.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.