Кельтский гороскоп деревьев на 15–21 декабря 2025: неделя внутренней опоры, завершений и тихой силы
Неделя с 15 по 21 декабря способствует осознанным решениям, завершению важных процессов и подготовке к глубокому зимнему переходу.
Вторая половина декабря в кельтской традиции – это период сгущения тишины, сосредоточенности и внутреннего подведения итогов. Деревья на этой неделе не торопят и не толкают – они учат стоять крепко, действовать вовремя и отпускать то, что уже исполнило свою роль.
Энергии 15-21 декабря помогают собрать внутренний ресурс, завершить дела года и подготовиться к зимнему перелому.
Овен — Дуб
Сила, ответственность, внутренний стержень.
Прогноз: неделя ставит вас в позицию опоры – для себя и для других. Вам доверяют, на вас ориентируются. Хорошее время для серьезных решений, руководящих действий и завершения сложных дел.
Телец — Сосна
Выносливость, стабильность, порядок.
Прогноз: медленная, но очень продуктивная неделя. Вы наводите порядок в финансах, быту, мыслях. Последовательность и терпение дадут ощутимый результат.
Близнецы — Ясень
Развитие, знание, новые перспективы.
Прогноз: появляется идея или информация, помогающая иначе посмотреть на будущее. Удачный период для обучения, планирования, важных разговоров.
Рак — Ива
Интуиция, эмоциональная глубина, чувствительность.
Прогноз: вы очень тонко ощущаете людей и ситуацию. Неделя способствует внутреннему исцелению, искренним разговорам и принятию эмоциональных решений.
Лев — Кедр
Достоинство, внутренняя сила, зрелое лидерство.
Прогноз: вы ведете себя уверенно и спокойно, без необходимости что-то доказывать. Это укрепляет авторитет. Хорошее время для важных договоренностей и решений.
Дева — Орешник
Мудрость, аналитика, точность.
Прогноз: вы ясно видите детали и причинно-следственные связи. Неделя благоприятна для работы с документами, финансами, планированием и подведением итогов.
Весы — Олива
Мир, баланс, дипломатия.
Прогноз: вы можете смягчить напряжение и найти компромисс. Неделя хорошо подходит для примирения, переговоров и восстановления равновесия в отношениях.
Скорпион — Бузина
Завершение, очищение, трансформация.
Прогноз: наступает момент отпустить старое – эмоцию, обязательство или внутренний страх. Это освободит много энергии для нового этапа.
Стрелец — Яблоня
Гармония, тепло, восстановление.
Прогноз: неделя приносит мягкость и эмоциональную поддержку. Хорошо для отношений, семейных дел, заботы о себе и восстановлении сил.
Козерог — Ольха
Решительность, действие, четкий импульс.
Прогноз: вы готовы действовать без промедления. Период способствует запуску или завершению важных процессов, принятию конкретных решений.
Водолей — Тополь
Самосознание, честность с собой.
Прогноз: вы ясно понимаете, что вам больше не работает. Неделя помогает скорректировать направление и принять внутрь честное решение.
Рыбы — Плющ
Связь, поддержка, адаптация.
Прогноз: Вы легко находите общий язык с людьми. Неделя способствует поддержанию, доверию и мягкому решению сложных вопросов.
15–21 декабря – это неделя внутренней опоры, завершений и спокойной силы. Кельтские деревья советуют не спешить, а действовать взвешенно, завершать неоконченное и беречь собственный ресурс. Это период, когда тишина становится источником ясности, а зрелые решения – основой будущих перемен.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
