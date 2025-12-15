Кельтский гороскоп деревьев на 15–21 декабря 2025: неделя внутренней опоры, завершений и тихой силы

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Вторая половина декабря в кельтской традиции – это период сгущения тишины, сосредоточенности и внутреннего подведения итогов. Деревья на этой неделе не торопят и не толкают – они учат стоять крепко, действовать вовремя и отпускать то, что уже исполнило свою роль.

Энергии 15-21 декабря помогают собрать внутренний ресурс, завершить дела года и подготовиться к зимнему перелому.

Овен — Дуб

Сила, ответственность, внутренний стержень.

Прогноз: неделя ставит вас в позицию опоры – для себя и для других. Вам доверяют, на вас ориентируются. Хорошее время для серьезных решений, руководящих действий и завершения сложных дел.

Реклама

Телец — Сосна

Выносливость, стабильность, порядок.

Прогноз: медленная, но очень продуктивная неделя. Вы наводите порядок в финансах, быту, мыслях. Последовательность и терпение дадут ощутимый результат.

Близнецы — Ясень

Развитие, знание, новые перспективы.

Прогноз: появляется идея или информация, помогающая иначе посмотреть на будущее. Удачный период для обучения, планирования, важных разговоров.

Рак — Ива

Интуиция, эмоциональная глубина, чувствительность.

Прогноз: вы очень тонко ощущаете людей и ситуацию. Неделя способствует внутреннему исцелению, искренним разговорам и принятию эмоциональных решений.

Лев — Кедр

Достоинство, внутренняя сила, зрелое лидерство.

Прогноз: вы ведете себя уверенно и спокойно, без необходимости что-то доказывать. Это укрепляет авторитет. Хорошее время для важных договоренностей и решений.

Реклама

Дева — Орешник

Мудрость, аналитика, точность.

Прогноз: вы ясно видите детали и причинно-следственные связи. Неделя благоприятна для работы с документами, финансами, планированием и подведением итогов.

Весы — Олива

Мир, баланс, дипломатия.

Прогноз: вы можете смягчить напряжение и найти компромисс. Неделя хорошо подходит для примирения, переговоров и восстановления равновесия в отношениях.

Скорпион — Бузина

Завершение, очищение, трансформация.

Прогноз: наступает момент отпустить старое – эмоцию, обязательство или внутренний страх. Это освободит много энергии для нового этапа.

Стрелец — Яблоня

Гармония, тепло, восстановление.

Прогноз: неделя приносит мягкость и эмоциональную поддержку. Хорошо для отношений, семейных дел, заботы о себе и восстановлении сил.

Реклама

Козерог — Ольха

Решительность, действие, четкий импульс.

Прогноз: вы готовы действовать без промедления. Период способствует запуску или завершению важных процессов, принятию конкретных решений.

Водолей — Тополь

Самосознание, честность с собой.

Прогноз: вы ясно понимаете, что вам больше не работает. Неделя помогает скорректировать направление и принять внутрь честное решение.

Рыбы — Плющ

Связь, поддержка, адаптация.

Прогноз: Вы легко находите общий язык с людьми. Неделя способствует поддержанию, доверию и мягкому решению сложных вопросов.

15–21 декабря – это неделя внутренней опоры, завершений и спокойной силы. Кельтские деревья советуют не спешить, а действовать взвешенно, завершать неоконченное и беречь собственный ресурс. Это период, когда тишина становится источником ясности, а зрелые решения – основой будущих перемен.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.