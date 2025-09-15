ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 15–21 сентября 2025 года: Овнам – сила воли, Рыбам – душевный комфорт

Неделя с 15 по 21 сентября 2025 года принесет чувство уверенности и потребности в гармонии. Это время, когда следует завершать начатое и одновременно открыться новым идеям.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести баланс между силой и чувствительностью.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Дуб: символ силы и решительности, которая поможет преодолевать препятствия.

  • Телец — Липа: душевный уют, поддержка в семейных и дружеских отношениях.

  • Близнецы — Клен: вдохновение, новые идеи и легкость в общении.

  • Рак — Ива: чувствительность и глубокое чувство гармонии.

  • Лев — Рябина: энергия и харизма, которые усилят вашу влиятельность.

  • Дева — Граб: порядок в делах и внимательность к деталям.

  • Весы — Маслина: миролюбие и способность налаживать равновесие.

  • Скорпион — Тис: глубина и трансформационная сила в важных вопросах.

  • Стрелец — Виноградная лоза: пора пожинать плоды своего труда и праздновать достижения.

  • Козерог — Бук: мудрость и стратегическое видение в планировании.

  • Водолей — Осина: легкость в приспособлении и гармонические изменения.

  • Рыбы — Слива: душевный комфорт и внутреннее равновесие.

15-21 сентября 2025 станет периодом гармонии и уверенности. Деревья-покровители помогут каждому зодиаку знака завершить нужные процессы, найти силы для действий и одновременно восстановить внутренний баланс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

