Кельтский гороскоп деревьев на 15–21 сентября 2025 года: Овнам – сила воли, Рыбам – душевный комфорт

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести баланс между силой и чувствительностью.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Дуб : символ силы и решительности, которая поможет преодолевать препятствия.

Телец — Липа : душевный уют, поддержка в семейных и дружеских отношениях.

Близнецы — Клен : вдохновение, новые идеи и легкость в общении.

Рак — Ива : чувствительность и глубокое чувство гармонии.

Лев — Рябина : энергия и харизма, которые усилят вашу влиятельность.

Дева — Граб : порядок в делах и внимательность к деталям.

Весы — Маслина : миролюбие и способность налаживать равновесие.

Скорпион — Тис : глубина и трансформационная сила в важных вопросах.

Стрелец — Виноградная лоза : пора пожинать плоды своего труда и праздновать достижения.

Козерог — Бук : мудрость и стратегическое видение в планировании.

Водолей — Осина : легкость в приспособлении и гармонические изменения.

Рыбы — Слива: душевный комфорт и внутреннее равновесие.

15-21 сентября 2025 станет периодом гармонии и уверенности. Деревья-покровители помогут каждому зодиаку знака завершить нужные процессы, найти силы для действий и одновременно восстановить внутренний баланс.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.