Кельтский гороскоп деревьев на 15–21 сентября 2025 года: Овнам – сила воли, Рыбам – душевный комфорт
Неделя с 15 по 21 сентября 2025 года принесет чувство уверенности и потребности в гармонии. Это время, когда следует завершать начатое и одновременно открыться новым идеям.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести баланс между силой и чувствительностью.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Дуб: символ силы и решительности, которая поможет преодолевать препятствия.
Телец — Липа: душевный уют, поддержка в семейных и дружеских отношениях.
Близнецы — Клен: вдохновение, новые идеи и легкость в общении.
Рак — Ива: чувствительность и глубокое чувство гармонии.
Лев — Рябина: энергия и харизма, которые усилят вашу влиятельность.
Дева — Граб: порядок в делах и внимательность к деталям.
Весы — Маслина: миролюбие и способность налаживать равновесие.
Скорпион — Тис: глубина и трансформационная сила в важных вопросах.
Стрелец — Виноградная лоза: пора пожинать плоды своего труда и праздновать достижения.
Козерог — Бук: мудрость и стратегическое видение в планировании.
Водолей — Осина: легкость в приспособлении и гармонические изменения.
Рыбы — Слива: душевный комфорт и внутреннее равновесие.
15-21 сентября 2025 станет периодом гармонии и уверенности. Деревья-покровители помогут каждому зодиаку знака завершить нужные процессы, найти силы для действий и одновременно восстановить внутренний баланс.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
