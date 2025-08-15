ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
141
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 15 августа 2025: Весам — внутреннее равновесие, Водолеям — новые горизонты.

15 августа 2025 года – день, когда необходимо найти внутреннее равновесие и одновременно открыться к новому. Естественная мудрость подсказывает: взвешенные решения и способность адаптироваться сегодня важнее скорости. Деревья-покровители помогут оставаться собой в море внешних перемен.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

15 августа 2025 года — день, когда следует прислушиваться к внутреннему голосу и действовать в гармонии с собой. Сила деревьев-покровителей кельтского гороскопа поможет сохранить равновесие, поддержать эмоциональный баланс и одновременно решиться на открывающие новые горизонты шаги.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

  • Овен липа: мягкость в общении, отзывчивость к настроению других, гармония в слове.

  • Телец осина: эмоциональная гибкость, комфорт в общих решениях, устойчивость в неопределенности.

  • Близнецы яблоня: творческие идеи, вдохновение через внутреннюю красоту, способность сразу заметить новое.

  • Рак каштан: эмоциональная открытость, тепло души, способность создать атмосферу поддержки.

  • Лев вяз: структурированность в творчестве, ясность мыслей, сила в деталях.

  • Дева береза: желание обновляться, легкость в решении бытовых вопросов, прозрачность действий.

  • Весы дуб: внутренняя опора, способность оставаться взвешенными, мощь в гармонии.

  • Скорпион рябина: глубина чувств, интуитивное понимание, сила в чувственности.

  • Стрелец ель: устойчивость в движении вперед, внутренние корни для новых начинаний.

  • Козерог рябина: прагматический оптимизм, открытость к душевному диалогу, тепло в поступках.

  • Водолей клен: творчество, новаторство, желание расширять горизонты.

  • Рыбы плющ: духовная глубина, чувствительный поток и связь с целостностью мира.

15 августа – поэтический баланс между внутренней устойчивостью и открытостью к новому. Деревья-покровители дарят мудрость оставаться цельными, даже когда мир вокруг движется вперед. День идеален для тех, кто стремится сохранить собственное сердце гибким и сильным одновременно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie