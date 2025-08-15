Кельтский гороскоп деревьев на 15 августа 2025: Весам — внутреннее равновесие, Водолеям — новые горизонты.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

15 августа 2025 года — день, когда следует прислушиваться к внутреннему голосу и действовать в гармонии с собой. Сила деревьев-покровителей кельтского гороскопа поможет сохранить равновесие, поддержать эмоциональный баланс и одновременно решиться на открывающие новые горизонты шаги.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

Овен — липа : мягкость в общении, отзывчивость к настроению других, гармония в слове.

Телец — осина : эмоциональная гибкость, комфорт в общих решениях, устойчивость в неопределенности.

Близнецы — яблоня : творческие идеи, вдохновение через внутреннюю красоту, способность сразу заметить новое.

Рак — каштан : эмоциональная открытость, тепло души, способность создать атмосферу поддержки.

Лев — вяз : структурированность в творчестве, ясность мыслей, сила в деталях.

Дева — береза : желание обновляться, легкость в решении бытовых вопросов, прозрачность действий.

Весы — дуб : внутренняя опора, способность оставаться взвешенными, мощь в гармонии.

Скорпион — рябина : глубина чувств, интуитивное понимание, сила в чувственности.

Стрелец — ель : устойчивость в движении вперед, внутренние корни для новых начинаний.

Козерог — рябина : прагматический оптимизм, открытость к душевному диалогу, тепло в поступках.

Водолей — клен : творчество, новаторство, желание расширять горизонты.

Рыбы — плющ: духовная глубина, чувствительный поток и связь с целостностью мира.

15 августа – поэтический баланс между внутренней устойчивостью и открытостью к новому. Деревья-покровители дарят мудрость оставаться цельными, даже когда мир вокруг движется вперед. День идеален для тех, кто стремится сохранить собственное сердце гибким и сильным одновременно.

