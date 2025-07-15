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Кельтский гороскоп деревьев на 15 июля 2025: Овнам – душевное исцеление, Близнецам – новый курс, а Стрельцам – знак судьбы
Кельтский гороскоп на 15 июля 2025: внутреннее исцеление, новый курс и знак судьбы.
Кельтский гороскоп деревьев основан на древней системе друидов, связывавших каждый период года с определенным деревом. Считается, что дерево-заместитель оказывает влияние на эмоциональное состояние, жизненные решения и путь каждого знака. 15 июля 2025 года мы находимся под покровительством яблони, символизирующей любовь, гармонию и возрождение. Это день, когда внутренние изменения могут принести неожиданные плоды.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта - 20 апреля)
Дерево: яблоня
Сегодня пришло время исцеления души. Не приглушайте эмоции – наоборот, позвольте им течь, как весенний сок по веткам. Вы можете неожиданно простить, понять или облегчить свою боль.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Дерево: рябина
День побуждает к заземлению. Избегайте спешки, особенно по финансовым или семейным делам. Природа – ваш союзник. Замедление откроет глаза на главное.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Дерево: ясень
Звезды показывают новый курс. Если долго не могли решить, куда двигаться дальше – придет знак. Возможны разговоры, которые определят дальнейшие планы.
Рак (22 июня - 22 июля)
Дерево: береза
Этот день заставит вас взглянуть внутрь себя. Может случиться нечто, что разрушит старое восприятие, но освободит место для истинного.
Лев (23 июля - 23 августа)
Дерево: дуб
Ваш внутренний магнетизм – на пике. Люди вас замечают, прислушиваются, восхищаются. Используйте этот поток для конструктивного воздействия.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Дерево: боярышник
Сегодня день восстановления порядка. Вам захочется все разложить по полочкам. Используйте момент для уборки как наружной, так и внутренней.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Дерево: орешник
Чувствительность – ваш компас. Вы сможете почувствовать настоящие мотивы других, даже не услышав ни слова. Слушайте сердце и не игнорируйте намеки.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Дерево: бузина
Не придирайтесь за контроль. День может пойти совсем не по плану – и это будет к лучшему. Случайности сегодня не случайны.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Дерево: яблоня
Знак судьбы уже рядом. Или это встреча, слово или символ — не упустите. Даже мелочь может изменить ваш маршрут.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Дерево: сосна
День требует сосредоточенности. Не распыляйте энергию. Один четкий шаг сегодня будет иметь длительное влияние.
Водолей (21 января - 19 февраля)
Дерево: ива
Пора вернуться к себе. Эмоциональная усталость может напомнить о себе. Возьмите паузу – вода, музыка и тишина станут лекарством.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Дерево: вяз
Ваша эмпатия станет спасением для кого-то рядом. Слово поддержки, даже простое «я с тобой», сегодня приобретает сакральное значение.
В целом под покровительством яблони 15 июля приглашает каждого из нас к ласковому просмотру себя. Это день, когда важно быть честным с собой и людьми, которых вы любите.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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