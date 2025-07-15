Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Кельтский гороскоп деревьев основан на древней системе друидов, связывавших каждый период года с определенным деревом. Считается, что дерево-заместитель оказывает влияние на эмоциональное состояние, жизненные решения и путь каждого знака. 15 июля 2025 года мы находимся под покровительством яблони, символизирующей любовь, гармонию и возрождение. Это день, когда внутренние изменения могут принести неожиданные плоды.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Дерево: яблоня

Сегодня пришло время исцеления души. Не приглушайте эмоции – наоборот, позвольте им течь, как весенний сок по веткам. Вы можете неожиданно простить, понять или облегчить свою боль.

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Телец (21 апреля - 20 мая)

Дерево: рябина

День побуждает к заземлению. Избегайте спешки, особенно по финансовым или семейным делам. Природа – ваш союзник. Замедление откроет глаза на главное.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дерево: ясень

Звезды показывают новый курс. Если долго не могли решить, куда двигаться дальше – придет знак. Возможны разговоры, которые определят дальнейшие планы.

Рак (22 июня - 22 июля)

Дерево: береза

Этот день заставит вас взглянуть внутрь себя. Может случиться нечто, что разрушит старое восприятие, но освободит место для истинного.

Лев (23 июля - 23 августа)

Дерево: дуб

Ваш внутренний магнетизм – на пике. Люди вас замечают, прислушиваются, восхищаются. Используйте этот поток для конструктивного воздействия.

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Дева (24 августа - 23 сентября)

Дерево: боярышник

Сегодня день восстановления порядка. Вам захочется все разложить по полочкам. Используйте момент для уборки как наружной, так и внутренней.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Дерево: орешник

Чувствительность – ваш компас. Вы сможете почувствовать настоящие мотивы других, даже не услышав ни слова. Слушайте сердце и не игнорируйте намеки.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Дерево: бузина

Не придирайтесь за контроль. День может пойти совсем не по плану – и это будет к лучшему. Случайности сегодня не случайны.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Дерево: яблоня

Знак судьбы уже рядом. Или это встреча, слово или символ — не упустите. Даже мелочь может изменить ваш маршрут.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Дерево: сосна

День требует сосредоточенности. Не распыляйте энергию. Один четкий шаг сегодня будет иметь длительное влияние.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Дерево: ива

Пора вернуться к себе. Эмоциональная усталость может напомнить о себе. Возьмите паузу – вода, музыка и тишина станут лекарством.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Дерево: вяз

Ваша эмпатия станет спасением для кого-то рядом. Слово поддержки, даже простое «я с тобой», сегодня приобретает сакральное значение.

В целом под покровительством яблони 15 июля приглашает каждого из нас к ласковому просмотру себя. Это день, когда важно быть честным с собой и людьми, которых вы любите.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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