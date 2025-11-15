- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 15 ноября 2025 года: Весам – гармония, Овнам – решимость.
15 ноября 2025 года - день обновленного равновесия, когда внутреннее спокойствие сочетается с желанием действовать. Это время, когда решения приходят естественно, без принуждения.
Деревья в этот день поддерживают мягкую уверенность, вдохновение и чувство собственного пути.
Деревья-покровители
Овны — Дуб
Дуб дарит решимость и силу двигаться вперед. Это день, когда вы ощущаете сопротивление в своих действиях.
Тельцы — Маслина
Маслина помогает сохранять спокойствие и не терять доброжелательности даже в сложных ситуациях.
Близнецы — Береза
Береза очищает разум и придает легкость. Пора завершить старые дела, чтобы открыть место для нового.
Раки — Рябина
Рябина напоминает о важности тепла и заботы. Уделите внимание близким и собственным эмоциям.
Львы — Ива
Ива способствует интуитивным решениям и гармонии в отношениях. Позвольте больше слушать, чем говорить.
Девы — Смерека
Ель укрепляет внутренний баланс и помогает спокойно распределить силы. Вы контролируете события без напряжения.
Весы — Липа
Липа приносит гармонию, мягкость и чувство душевного уюта. День для уравновешенных решений.
Скорпионы — Клен
Клен открывает вдохновение и помогает увидеть ситуации под другим углом. Прекрасный момент для творчества.
Стрельцы — Осина
Осина помогает избавиться от сомнений и отпустить ненужные переживания. Двигайтесь вперед легко.
Козороги — Бук
Бук придает структурности и дисциплины. Обратите внимание на планы – именно сейчас они могут стать реальностью.
Водолеи — Кипарис
Кипарис поддерживает сосредоточенность и ясное мышление. Вы видите сущность и способны найти точное решение.
Рыбы — Слива
Слива возвращает нежность и внутреннее спокойствие. Идеальный день для творчества, музыки или природы.
15 ноября 2025 года – день мягкого действия без давления. Все, что начинается сегодня, имеет шанс на гармоничный рост. Деревья в этот день учат совмещать спокойствие и уверенность, понимание и вдохновение.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.