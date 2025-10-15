ТСН в социальных сетях

542
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 15 октября 2025: Девам — ясность, Львам — вдохновение.

15 октября 2025 года – день, когда внутреннее равновесие и любовь к себе становятся ключевыми темами.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Венера в Весах помогает открывать красоту в простом, а деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как обрести гармонию между действием, чувствами и творческим вдохновением.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Деревья-покровители

  • Овен — Кипарис: покой и мудрость в принятии решений, защита от эмоциональных колебаний.

  • Телец — Яблоня: искренность, нежность и желание создавать красоту вокруг себя.

  • Близнецы — Бук: логичность, структура и стремление к внутренней гармонии.

  • Рак — Осина: легкость в отпуске старика и готовность принять новое.

  • Лев — Клен: вдохновение, творческий подъем и уверенность в своих идеях.

  • Дева — Маслина: ясность мыслей, спокойствие и миролюбие в делах.

  • Весы — Ива: интуиция, гармония и чувствительность в общении.

  • Скорпион — Вяз: упорядоченность, стойкость и сила в важных действиях.

  • Стрелец — Рябина: открытость, доброжелательность и вдохновение к новым начинаниям.

  • Козерог — Слива: мягкость, эмоциональная стабильность и способность доверять сердцу.

  • Водолей — Липа: равновесие, спокойствие и стремление к гармоническим решениям.

  • Рыбы — Смерека: внутренняя опора, духовная глубина и восстановление энергии.

15 октября 2025 года – день, когда энергия красоты и гармонии помогает успокоить ум и сердце. Деревья-покровители поддержат каждого, кто стремится к равновесию, любви и вдохновению в повседневной жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

