Кельтский гороскоп деревьев на 15 октября 2025: Девам — ясность, Львам — вдохновение.

Венера в Весах помогает открывать красоту в простом, а деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как обрести гармонию между действием, чувствами и творческим вдохновением.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Деревья-покровители

Овен — Кипарис : покой и мудрость в принятии решений, защита от эмоциональных колебаний.

Телец — Яблоня : искренность, нежность и желание создавать красоту вокруг себя.

Близнецы — Бук : логичность, структура и стремление к внутренней гармонии.

Рак — Осина : легкость в отпуске старика и готовность принять новое.

Лев — Клен : вдохновение, творческий подъем и уверенность в своих идеях.

Дева — Маслина : ясность мыслей, спокойствие и миролюбие в делах.

Весы — Ива : интуиция, гармония и чувствительность в общении.

Скорпион — Вяз : упорядоченность, стойкость и сила в важных действиях.

Стрелец — Рябина : открытость, доброжелательность и вдохновение к новым начинаниям.

Козерог — Слива : мягкость, эмоциональная стабильность и способность доверять сердцу.

Водолей — Липа : равновесие, спокойствие и стремление к гармоническим решениям.

Рыбы — Смерека: внутренняя опора, духовная глубина и восстановление энергии.

15 октября 2025 года – день, когда энергия красоты и гармонии помогает успокоить ум и сердце. Деревья-покровители поддержат каждого, кто стремится к равновесию, любви и вдохновению в повседневной жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

