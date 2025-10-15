- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 542
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 15 октября 2025: Девам — ясность, Львам — вдохновение.
15 октября 2025 года – день, когда внутреннее равновесие и любовь к себе становятся ключевыми темами.
Венера в Весах помогает открывать красоту в простом, а деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как обрести гармонию между действием, чувствами и творческим вдохновением.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Деревья-покровители
Овен — Кипарис: покой и мудрость в принятии решений, защита от эмоциональных колебаний.
Телец — Яблоня: искренность, нежность и желание создавать красоту вокруг себя.
Близнецы — Бук: логичность, структура и стремление к внутренней гармонии.
Рак — Осина: легкость в отпуске старика и готовность принять новое.
Лев — Клен: вдохновение, творческий подъем и уверенность в своих идеях.
Дева — Маслина: ясность мыслей, спокойствие и миролюбие в делах.
Весы — Ива: интуиция, гармония и чувствительность в общении.
Скорпион — Вяз: упорядоченность, стойкость и сила в важных действиях.
Стрелец — Рябина: открытость, доброжелательность и вдохновение к новым начинаниям.
Козерог — Слива: мягкость, эмоциональная стабильность и способность доверять сердцу.
Водолей — Липа: равновесие, спокойствие и стремление к гармоническим решениям.
Рыбы — Смерека: внутренняя опора, духовная глубина и восстановление энергии.
15 октября 2025 года – день, когда энергия красоты и гармонии помогает успокоить ум и сердце. Деревья-покровители поддержат каждого, кто стремится к равновесию, любви и вдохновению в повседневной жизни.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
