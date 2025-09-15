Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как найти баланс между уверенностью в своих силах и открытостью к новым возможностям.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — бук: мудрость и стратегический подход в решении задач.

Телец — дуб: внутренняя стойкость и сила воли для важных решений.

Близнецы — клен: вдохновение и легкость в поиске новых идей.

Рак — слива: эмоциональная гармония и душевная нежность.

Лев — маслина: стремление к миру и способность гармонизировать отношения.

Дева — ива: чувствительность и умение замечать детали.

Весы — яблоня: тепло и откровенность во взаимоотношениях.

Скорпион — вяз: структурированность и логика в важных делах.

Стрелец — рябина: эмоциональная искренность и поддержка от близких.

Козерог — смерека: стабильность и выносливость в работе.

Водолей — осина: новые идеи, готовность к переменам и гибкость.

Рыбы — липа: покой и душевный комфорт в ежедневных делах.

15 сентября 2025 года будет способствовать поиску гармонии и новых путей. Деревья-покровители помогут каждому знаку зодиака почувствовать уверенность в себе, сохранить стабильность и одновременно открыться вдохновению.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.