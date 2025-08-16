ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 16 августа 2025 г.: Скорпионам — глубина, Стрельцам — обновленное движение

16 августа 2025 года — день, когда внутренняя рефлексия органично сочетается с готовностью двинуться вперед.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Природа дает подсказку: стабильность с глубинным осознанием формируют фундамент для эффективных изменений. Деревья-покровители кельтского гороскопа поддержат поиск гармонии между сосредоточенностью и движением.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

  • Овен дуб: крепкая опора, способность оставаться устойчивым и в глубине размышлений, и в активном движении.

  • Телец каштан: тепло, восстановление из-за эмоциональной щедрости, внутренний расцвет в покое.

  • Близнецы береза: обновление взгляда, восприятие мира с легкой душой, свежие идеи.

  • Рак ива: внутренняя чувственность, прозрачность чувств и гибкость во взаимодействии.

  • Лев орех: сила харизмы, творческий блеск и способность согревать других своим присутствием.

  • Дева рябина: чувствительность к деталям, исцеление через внимательные поступки.

  • Весы осина: адаптация к обстоятельствам, внутренняя уравновешенность в изменениях.

  • Скорпион тис: проницательный взгляд, трансформационная сила, интуитивная глубина.

  • Стрелец клен: открытие новых горизонтов, активность и внутренняя свобода.

  • Козерог самшит: дисциплина и прагматизм, планирование с учетом глубинных целей.

  • Водолей — глициния: творческое обновление, стремление к необычному и вдохновенное.

  • Рыбы плющ: плавная связь с миром, эмпатия и обновление через чувственный контакт.

16 августа – день глубоких осознаний и взвешенных движений вперед. Деревья-покровители помогают соединить внутреннюю силу и чувствительность, поддерживая на пути обновления и новых возможностей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

