Дата публикации
-
Категория
Астрология
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 16 августа 2025 г.: Скорпионам — глубина, Стрельцам — обновленное движение
16 августа 2025 года — день, когда внутренняя рефлексия органично сочетается с готовностью двинуться вперед.
Природа дает подсказку: стабильность с глубинным осознанием формируют фундамент для эффективных изменений. Деревья-покровители кельтского гороскопа поддержат поиск гармонии между сосредоточенностью и движением.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители:
Овен — дуб: крепкая опора, способность оставаться устойчивым и в глубине размышлений, и в активном движении.
Телец — каштан: тепло, восстановление из-за эмоциональной щедрости, внутренний расцвет в покое.
Близнецы — береза: обновление взгляда, восприятие мира с легкой душой, свежие идеи.
Рак — ива: внутренняя чувственность, прозрачность чувств и гибкость во взаимодействии.
Лев — орех: сила харизмы, творческий блеск и способность согревать других своим присутствием.
Дева — рябина: чувствительность к деталям, исцеление через внимательные поступки.
Весы — осина: адаптация к обстоятельствам, внутренняя уравновешенность в изменениях.
Скорпион — тис: проницательный взгляд, трансформационная сила, интуитивная глубина.
Стрелец — клен: открытие новых горизонтов, активность и внутренняя свобода.
Козерог — самшит: дисциплина и прагматизм, планирование с учетом глубинных целей.
Водолей — глициния: творческое обновление, стремление к необычному и вдохновенное.
Рыбы — плющ: плавная связь с миром, эмпатия и обновление через чувственный контакт.
16 августа – день глубоких осознаний и взвешенных движений вперед. Деревья-покровители помогают соединить внутреннюю силу и чувствительность, поддерживая на пути обновления и новых возможностей.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
