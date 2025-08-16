Кельтский гороскоп деревьев на 16 августа 2025 г.: Скорпионам — глубина, Стрельцам — обновленное движение

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Природа дает подсказку: стабильность с глубинным осознанием формируют фундамент для эффективных изменений. Деревья-покровители кельтского гороскопа поддержат поиск гармонии между сосредоточенностью и движением.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

Овен — дуб : крепкая опора, способность оставаться устойчивым и в глубине размышлений, и в активном движении.

Телец — каштан : тепло, восстановление из-за эмоциональной щедрости, внутренний расцвет в покое.

Близнецы — береза : обновление взгляда, восприятие мира с легкой душой, свежие идеи.

Рак — ива : внутренняя чувственность, прозрачность чувств и гибкость во взаимодействии.

Лев — орех : сила харизмы, творческий блеск и способность согревать других своим присутствием.

Дева — рябина: чувствительность к деталям, исцеление через внимательные поступки.

Весы — осина : адаптация к обстоятельствам, внутренняя уравновешенность в изменениях.

Скорпион — тис : проницательный взгляд, трансформационная сила, интуитивная глубина.

Стрелец — клен : открытие новых горизонтов, активность и внутренняя свобода.

Козерог — самшит : дисциплина и прагматизм, планирование с учетом глубинных целей.

Водолей — глициния : творческое обновление, стремление к необычному и вдохновенное.

Рыбы — плющ: плавная связь с миром, эмпатия и обновление через чувственный контакт.

16 августа – день глубоких осознаний и взвешенных движений вперед. Деревья-покровители помогают соединить внутреннюю силу и чувствительность, поддерживая на пути обновления и новых возможностей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

