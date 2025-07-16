Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Кельтский гороскоп деревьев базируется на древнейшей системе друидов, которые верили, что каждый человек рождается под покровительством определенного дерева. Каждое дерево несет уникальную силу: защиту, мудрость, интуицию, целительство или вдохновение. 16 июля мы находимся под энергией дерева боярышника (англ. Holly ) — символа чести, верности и внутреннего порядка. Это день для решительных, но осторожных действий, глубинных разговоров и преодоления преград с достоинством.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (береза)

Береза – символ чистоты, обновления, лидерства.

Сегодня ваша энергия переплетается с влиянием головки, создавая благоприятный момент для нового старта. Почувствуйте, где вам нужна "перезагрузка" – в работе, отношениях или личном развитии.

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Телец (боярышник)

Боярышник – дерево сердца, любви и эмоциональной правды.

Этот день может напомнить вам о важности внутренней честности. Нужна тишина, покой и откровенный разговор с собой.

Близнецы (ясень)

Ясень – символ знания, интеллекта, связи между мирами.

Сегодня вы получите подсказки через слова других. Читайте между строк. Чем открытее вы будете, тем глубже окажется смысл привычных вещей.

Рак (ясень)

Ясен также ваш покровитель – его прочность и гибкость сегодня выведет вас на новый уровень в отношениях. Это время отпустить прошлое и почувствовать силу собственного голоса.

Лев (боярышник)

Боярышник придает Львам глубокой интуиции. Вы сегодня как видите сквозь ситуации. Это момент провидения – пользуйтесь этим для принятия серьезных решений. День может принести знаковую встречу.

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Дева (рябина)

Рябина – дерево защиты и интуитивного видения.

Слушайте тело. Ваш разум хочет контролировать, но только сердце подскажет правильный шаг. Возможна встреча с человеком, который искренне нуждается в вашей поддержке.

Весы (клен)

Клен – дерево равновесия и хороших изменений.

Сегодня вы как мост между двумя стихиями — поможете другим договориться, или наладите то, что давно не работало. Эмоции в балансе – отличный день для творчества.

Скорпион (орех)

Орех – символ глубокого мышления, правды и разоблачений.

Под влиянием Головки ваша защита становится активной. Если вы чувствуете угрозу – отстаивайте границы. А еще это хороший день, чтобы избавиться от токсических привязанностей.

Стрелец (бузина)

Бузина – дерево переходов, магии и трансформации.

Сегодня ваша зона силы. Все знаки указывают на то, что пора закрыть определенный цикл. Не держитесь за старое – освободив пространство, вы почувствуете новую свободу.

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Козерог (сосна)

Сосна – символ стабильности, выносливости и духовного роста.

Планируйте, рассчитывайте, но не забывайте отдыхать. Вам нужно разделить ответственность, чтобы не сгореть от перегрузки. Особенно в семье.

Водолей (яблоня)

Яблоня – дерево любви, фантазии и правды сердца.

День для эмоциональной открытости Не бойтесь уязвимости – это откроет путь к важным разговорам.

Рыбы (ива)

Ива – дерево эмоциональной глубины, адаптации и снов.

Углубитесь в себя – сегодня ваши сны или воспоминания могут подсказать направление. Медитация, вода или музыка помогут считать эти знаки.

В общем под влиянием боярышника старайтесь быть достойными в словах и поступках. Это день чести, спокойной силы и открытости к переменам. Если вам доверяют – не изменяйте. Если вы сомневаетесь – вспомните, кто вы.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.