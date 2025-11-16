Кельтский гороскоп деревьев на 16 ноября 2025 года: Ракам – душевное восстановление, Стрельцам – новый импульс.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа в этот день помогают завершить старые процессы, наполниться энергией и сохранить равновесие перед зимним покоем.

Деревья-покровители

Овны — Береза

Береза помогает очистить внутреннее пространство. День благоприятен для спокойных дел и естественного обновления.

Тельцы — Ясен

Ясень укрепляет уверенность в своих решениях и поддерживает спокойную последовательность в действиях.

Близнецы — Маслина

Маслина способствует душевной гармонии. Вы ощущаете, как внутренний баланс постепенно возвращается.

Раки — Липа

Липа дарит тепло и нежность. День идеален для эмоционального обновления и искренних разговоров с близкими.

Львы — Бук

Бук помогает расставить приоритеты и держать фокус. Вы легко видите, какие шаги следует предпринять дальше.

Девы — Осина

Осина очищает от ненужного волнения, поддерживает легкость и внутреннее расслабление.

Весы — Рябина

Рябина дарит душевное спокойствие и доброту. День подходит для обновления гармонии в отношениях.

Скорпионы — Смерека

Сумерки укрепляют энергию, помогают держать внутреннюю стабильность в глубоких процессах.

Стрельцы — Клен

Клен приносит новый импульс и вдохновение. Вы чувствуете, что готовы сделать первый шаг к переменам.

Козероги — Дуб

Дуб поддерживает выносливость и силу духа. Это день для тихих, но уверенных решений.

Водолеи — Ива

Ива учит гибкости и принятию. Иногда лучше отпустить контроль и разрешить событиям разворачиваться естественно.

Рыбы — Слива

Слива дарит эмоциональную мягкость и чувство мира. День для творчества или спокойного самоуглубления.

16 ноября 2025 года — это день внутреннего итога. Осень завершает свой цикл, и мы вместе с ней готовимся к новому этапу. Деревья в этот день поддерживают спокойствие, осознанность и признательность за прожитое.

