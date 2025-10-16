Кельтский гороскоп деревьев на 16 октября 2025: Овнам – сила воли, Весам – вдохновение

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как сохранить гармонию между разумом и сердцем.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Деревья-покровители

Овен — Дуб : сила воли, уверенность и ощущение собственной стабильности.

Телец — Рябина : тепло, искренность и поддержка во взаимоотношениях.

Близнецы — Кипарис : внутренняя сосредоточенность и вдохновляющий покой.

Рак — Осина : легкость в общении, умение отпускать напряжение.

Лев — Маслина : гармония, дипломатичность и уравновешенность в решениях.

Дева — Граб : внимание к деталям, концентрация и производительность.

Весы — Клен : вдохновение, творческое видение и стремление к гармонии.

Скорпион — Бук : мудрость и способность принимать взвешенные решения.

Стрелец — Липа : душевность, нежность и искренность в действиях.

Козерог — Сосна : выносливость и стабильность в достижении целей.

Водолей — Ива : интуиция, эмоциональная гибкость и доверие к жизни.

Рыбы — Слива: внутреннее спокойствие, нежность и восстановление после напряжения.

16 октября 2025 - день гармонии, когда дерево-покровитель каждого знака помогает найти свою точку равновесия. Это подходящий момент для осознанных решений, творчества и укрепления внутренней опоры.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

