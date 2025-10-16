- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 243
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 16 октября 2025: Овнам – сила воли, Весам – вдохновение
16 октября 2025 года – день внутреннего подъема и эмоциональной ясности. Энергии середины месяца поддерживают уверенность в своих силах, помогают завершать дела и восстанавливать душевное равновесие.
Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как сохранить гармонию между разумом и сердцем.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Деревья-покровители
Овен — Дуб: сила воли, уверенность и ощущение собственной стабильности.
Телец — Рябина: тепло, искренность и поддержка во взаимоотношениях.
Близнецы — Кипарис: внутренняя сосредоточенность и вдохновляющий покой.
Рак — Осина: легкость в общении, умение отпускать напряжение.
Лев — Маслина: гармония, дипломатичность и уравновешенность в решениях.
Дева — Граб: внимание к деталям, концентрация и производительность.
Весы — Клен: вдохновение, творческое видение и стремление к гармонии.
Скорпион — Бук: мудрость и способность принимать взвешенные решения.
Стрелец — Липа: душевность, нежность и искренность в действиях.
Козерог — Сосна: выносливость и стабильность в достижении целей.
Водолей — Ива: интуиция, эмоциональная гибкость и доверие к жизни.
Рыбы — Слива: внутреннее спокойствие, нежность и восстановление после напряжения.
16 октября 2025 - день гармонии, когда дерево-покровитель каждого знака помогает найти свою точку равновесия. Это подходящий момент для осознанных решений, творчества и укрепления внутренней опоры.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.