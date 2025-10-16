ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 16 октября 2025: Овнам – сила воли, Весам – вдохновение

16 октября 2025 года – день внутреннего подъема и эмоциональной ясности. Энергии середины месяца поддерживают уверенность в своих силах, помогают завершать дела и восстанавливать душевное равновесие.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как сохранить гармонию между разумом и сердцем.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Деревья-покровители

  • Овен — Дуб: сила воли, уверенность и ощущение собственной стабильности.

  • Телец — Рябина: тепло, искренность и поддержка во взаимоотношениях.

  • Близнецы — Кипарис: внутренняя сосредоточенность и вдохновляющий покой.

  • Рак — Осина: легкость в общении, умение отпускать напряжение.

  • Лев — Маслина: гармония, дипломатичность и уравновешенность в решениях.

  • Дева — Граб: внимание к деталям, концентрация и производительность.

  • Весы — Клен: вдохновение, творческое видение и стремление к гармонии.

  • Скорпион — Бук: мудрость и способность принимать взвешенные решения.

  • Стрелец — Липа: душевность, нежность и искренность в действиях.

  • Козерог — Сосна: выносливость и стабильность в достижении целей.

  • Водолей — Ива: интуиция, эмоциональная гибкость и доверие к жизни.

  • Рыбы — Слива: внутреннее спокойствие, нежность и восстановление после напряжения.

16 октября 2025 - день гармонии, когда дерево-покровитель каждого знака помогает найти свою точку равновесия. Это подходящий момент для осознанных решений, творчества и укрепления внутренней опоры.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

