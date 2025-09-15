ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 16 сентября 2025 года: Близнецам — легкость в делах, Скорпионам — внутренняя сила

16 сентября 2025 года — день, когда следует сочетать гибкость в действиях с умением держать внутренний баланс.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как оставаться открытыми к новому и одновременно сохранять уверенность в себе.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — сосна: выносливость и стабильность в повседневных делах.

  • Телец — бук: мудрость и дальновидность в планировании.

  • Близнецы — осина: легкость в делах и гибкость в общении.

  • Рак — клен: новые идеи и вдохновение в творчестве.

  • Лев — маслина: гармония в отношениях и миролюбие.

  • Дева — вяз: порядок и дисциплина помогут завершить важные задачи.

  • Весы — липа: душевный комфорт и теплые отношения.

  • Скорпион — дуб: внутренняя сила и уверенность в собственных решениях.

  • Стрелец — яблоня: тепло и оптимизм в повседневных событиях.

  • Козерог рябина: способность поддерживать других и забота о близких.

  • Водолей — слива: гармония во внутреннем мире и эмоциональный баланс.

  • Рыбы — виноградная лоза: пора получить удовольствие от результатов своего труда.

16 сентября 2025 года станет днем, когда легкость в действиях сочетается с устойчивостью. Деревья-покровители помогут найти вдохновение, уравновесить эмоции и уверенно шагать вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.

