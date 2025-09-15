- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 16 сентября 2025 года: Близнецам — легкость в делах, Скорпионам — внутренняя сила
16 сентября 2025 года — день, когда следует сочетать гибкость в действиях с умением держать внутренний баланс.
Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как оставаться открытыми к новому и одновременно сохранять уверенность в себе.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — сосна: выносливость и стабильность в повседневных делах.
Телец — бук: мудрость и дальновидность в планировании.
Близнецы — осина: легкость в делах и гибкость в общении.
Рак — клен: новые идеи и вдохновение в творчестве.
Лев — маслина: гармония в отношениях и миролюбие.
Дева — вяз: порядок и дисциплина помогут завершить важные задачи.
Весы — липа: душевный комфорт и теплые отношения.
Скорпион — дуб: внутренняя сила и уверенность в собственных решениях.
Стрелец — яблоня: тепло и оптимизм в повседневных событиях.
Козерог — рябина: способность поддерживать других и забота о близких.
Водолей — слива: гармония во внутреннем мире и эмоциональный баланс.
Рыбы — виноградная лоза: пора получить удовольствие от результатов своего труда.
16 сентября 2025 года станет днем, когда легкость в действиях сочетается с устойчивостью. Деревья-покровители помогут найти вдохновение, уравновесить эмоции и уверенно шагать вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
