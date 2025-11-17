- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 17–23 ноября 2025 года: Ракам — мягкость, Козорогам — стабильность.
17–23 ноября 2025 года — неделя спокойной зрелости. Все, что нужно было увидеть и понять уже проявилось. Теперь важно научиться отпускать.
Деревья этого периода поддерживают внутренний баланс, признательность и готовность завершить год с мудростью.
Прогноз для всех знаков
Овны — Ясен
Изо дня в день вы чувствуете, как восстанавливается уверенность и целеустремленность. Ясень помогает держать курс, не подвергаясь сомнениям.
Тельцы — Береза
Береза очищает от усталости и помогает восстановить силы. Неделя гармонична для самопопечительства и замедления темпа.
Близнецы — Клен
Клен пробуждает любопытство и легкость. Хорошо начинать небольшие проекты или вдохновляющее общение.
Раки — Липа
Липа раскрывает мягкость и заботу. Вы особенно чувствительны к эмоциям других – направляйте эту энергию в поддержку.
Львы — Рябина
Рябина укрепляет душевное спокойствие и помогает сохранить уравновешенность. Пора подводить итоги, не перегружая себя.
Девы — Маслина
Маслина учит действовать спокойно и дипломатично. Ваша сила на этой неделе – в мягком слове и мудром шаге.
Весы — Ива
Ива поддерживает интуицию. Вы легко ощущаете настроение ситуаций и можете избежать конфликтов.
Скорпионы — Смерека
Смерека придает выносливости. Это неделя, когда стабильность важнее скорости.
Стрельцы — Бук
Бук структурирует ваши планы. Вы можете четко увидеть, что действительно стоит внимания, а что пора отпустить.
Козероги — Дуб
Дуб укрепляет стабильность и веру в свои силы. Неделя для тихого, но уверенного продвижения вперед.
Водолеи — Кипарис
Кипарис поддерживает спокойную решительность. Вы готовы двигаться дальше, но без суеты.
Рыбы — Слива
Слива дарит эмоциональное обновление. Это время, когда душа стремится к красоте, теплу и искренности во всем.
17–23 ноября 2025 года — неделя внутреннего мира. Мы завершаем осенний цикл, оставляя позади отжившее. Деревья этого периода помогают найти равновесие между отпусканием и вдохновением, между прошлым и готовящимся родиться.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
