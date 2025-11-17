- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 17 ноября 2025: Тельцам — стабильность, Водолеям — новые идеи.
17 ноября 2025 года – день внутреннего уравновешивания. Природа переходит в покой, и эта энергия передается людям.
Деревья в этот день помогают укрепить сопротивление, найти вдохновение в простых вещах и довериться собственной интуиции.
Деревья-покровители
Овны — Бук
Бук помогает собрать силы и навести порядок по делам. Вы снова чувствуете контроль над тем, что раньше казалось распыленным.
Тельцы — Дуб
Дуб укрепляет стабильность и уверенность в своем направлении. Хорошо заниматься практическими делами.
Близнецы — Осина
Осина очищает эмоции и успокаивает разум. День благоприятен для легкого отдыха и перезагрузки.
Раки — Липа
Липа приносит душевный комфорт. Следует побыть рядом с теми, кто вас вдохновляет или просто любит.
Львы — Смерека
Ель придает внутренней силе и помогает избежать суматохи. Сегодня хорошо завершать, а не начинать.
Девы — Рябина
Рябина успокаивает и добавляет мягкий свет в ваши мысли. Вы находите равновесие между разумом и чувствами.
Весы — Ива
Ива учит гибкости. Вместо противостоять изменениям, позвольте им развернуться естественно – так вы сохраните гармонию.
Скорпионы — Маслина
Маслина поддерживает мир в сердце и помогает восстановить хорошие отношения. День благоприятен для разговоров и примирений.
Стрельцы — Береза
Береза дает легкость и вдохновение. Вы чувствуете, что готовы к новому, но без спешки.
Козероги — Кипарис
Кипарис укрепляет внутреннюю стойкость. Хорошо завершать дела, требовавшие выдержки.
Водолеи — Клен
Клен открывает новые идеи и помогает увидеть нестандартные решения. День для творческого мышления.
Рыбы — Слива
Слива успокаивает душу и наполняет нежностью. Время для внутренней тишины и ласкового принятия.
17 ноября 2025 года — день внутренней собранности. Осень готовит нас к зиме, и вместе с ней мы учимся замедляться, слушать себя и искать гармонию в простоте. Деревья в этот день поддерживают мягкий баланс между спокойствием и вдохновением.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.