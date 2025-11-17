Кельтский гороскоп деревьев на 17 ноября 2025: Тельцам — стабильность, Водолеям — новые идеи.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья в этот день помогают укрепить сопротивление, найти вдохновение в простых вещах и довериться собственной интуиции.

Деревья-покровители

Овны — Бук

Бук помогает собрать силы и навести порядок по делам. Вы снова чувствуете контроль над тем, что раньше казалось распыленным.

Тельцы — Дуб

Дуб укрепляет стабильность и уверенность в своем направлении. Хорошо заниматься практическими делами.

Близнецы — Осина

Осина очищает эмоции и успокаивает разум. День благоприятен для легкого отдыха и перезагрузки.

Раки — Липа

Липа приносит душевный комфорт. Следует побыть рядом с теми, кто вас вдохновляет или просто любит.

Львы — Смерека

Ель придает внутренней силе и помогает избежать суматохи. Сегодня хорошо завершать, а не начинать.

Девы — Рябина

Рябина успокаивает и добавляет мягкий свет в ваши мысли. Вы находите равновесие между разумом и чувствами.

Весы — Ива

Ива учит гибкости. Вместо противостоять изменениям, позвольте им развернуться естественно – так вы сохраните гармонию.

Скорпионы — Маслина

Маслина поддерживает мир в сердце и помогает восстановить хорошие отношения. День благоприятен для разговоров и примирений.

Стрельцы — Береза

Береза дает легкость и вдохновение. Вы чувствуете, что готовы к новому, но без спешки.

Козероги — Кипарис

Кипарис укрепляет внутреннюю стойкость. Хорошо завершать дела, требовавшие выдержки.

Водолеи — Клен

Клен открывает новые идеи и помогает увидеть нестандартные решения. День для творческого мышления.

Рыбы — Слива

Слива успокаивает душу и наполняет нежностью. Время для внутренней тишины и ласкового принятия.

17 ноября 2025 года — день внутренней собранности. Осень готовит нас к зиме, и вместе с ней мы учимся замедляться, слушать себя и искать гармонию в простоте. Деревья в этот день поддерживают мягкий баланс между спокойствием и вдохновением.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

