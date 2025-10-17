Кельтский гороскоп деревьев на 17 октября 2025: Тельцам – стабильность, Водолеям – легкость

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтский гороскоп помогут обрести силу в простоте и мудрость в тишине.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Деревья-покровители

Овен — Граб : собранность и концентрация помогут разобраться в важных делах.

Телец — Смерека : стабильность, покой и поддержка внутреннего ритма.

Близнецы — Рябина : доброжелательность и тепло в общении.

Рак — Липа : нежность, гармония и чувство дома, где бы вы ни были.

Лев — Осина : легкость в принятии изменений и освобождении от напряжения.

Дева — Маслина : мудрость и уравновешенность в делах.

Весы — Ива : интуиция и гибкость в межличностных отношениях.

Скорпион — Дуб : сила духа и уверенность в собственных действиях.

Стрелец — Клен : вдохновение, открытость и желание творить.

Козерог — Бук : стабильность, логичность и дальновидность.

Водолей — Яблоня : легкость, внутренняя свобода и искренность в словах.

Рыбы — Слива: душевное спокойствие, нежность и вера в лучшее.

17 октября 2025 станет днем, когда стоит отдохнуть от спешки. Деревья-покровители поддержат внутреннюю гармонию, помогут вернуть ясность мыслей и почувствовать силу покоя, которое несет середина осени.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

