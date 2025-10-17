- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 17 октября 2025: Тельцам – стабильность, Водолеям – легкость
17 октября 2025 года — день, когда энергии осени настраивают на внутреннее спокойствие. Это время, чтобы восстановить равновесие, обратить внимание на себя и не спешить с решениями.
Деревья-покровители кельтский гороскоп помогут обрести силу в простоте и мудрость в тишине.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Деревья-покровители
Овен — Граб: собранность и концентрация помогут разобраться в важных делах.
Телец — Смерека: стабильность, покой и поддержка внутреннего ритма.
Близнецы — Рябина: доброжелательность и тепло в общении.
Рак — Липа: нежность, гармония и чувство дома, где бы вы ни были.
Лев — Осина: легкость в принятии изменений и освобождении от напряжения.
Дева — Маслина: мудрость и уравновешенность в делах.
Весы — Ива: интуиция и гибкость в межличностных отношениях.
Скорпион — Дуб: сила духа и уверенность в собственных действиях.
Стрелец — Клен: вдохновение, открытость и желание творить.
Козерог — Бук: стабильность, логичность и дальновидность.
Водолей — Яблоня: легкость, внутренняя свобода и искренность в словах.
Рыбы — Слива: душевное спокойствие, нежность и вера в лучшее.
17 октября 2025 станет днем, когда стоит отдохнуть от спешки. Деревья-покровители поддержат внутреннюю гармонию, помогут вернуть ясность мыслей и почувствовать силу покоя, которое несет середина осени.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
