Кельтский гороскоп деревьев на 17 сентября 2025: Ракам – душевная нежность, Козорогам – уверенность в себе.
17 сентября 2025 года – день, когда эмоциональная чувствительность сочетается с внутренней силой.
Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как сохранить гармонию в отношениях и уверенно двигаться к своим целям.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Ясен: ясность мысли и решительность в делах.
Телец — Липа: тепло во взаимоотношениях и душевный уют.
Близнецы — Клен: новые идеи и вдохновение в общении.
Рак — Слива: чувствительность, нежность и внутренняя гармония.
Лев – Вяз: логика и порядок в повседневных задачах.
Дева — Рябина: поддержка близких и искренность в чувствах.
Весы — Бук: мудрость и способность видеть перспективу.
Скорпион — Сосна: выносливость и стабильность в важных процессах.
Стрелец — Дуб: сила и уверенность в собственных решениях.
Козерог — Кипарис: уравновешенность и внутренняя уверенность.
Водолей — Маслина: гармония и миролюбие в общении.
Рыбы — Осина: легкость в изменениях и гибкость во взаимоотношениях.
17 сентября 2025 будет способствовать сочетанию силы и чувствительности. Деревья-покровители помогут найти баланс между эмоциональными потребностями и практическими задачами, поддерживая внутреннюю гармонию.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
