Кельтский гороскоп деревьев на 17 сентября 2025: Ракам – душевная нежность, Козорогам – уверенность в себе.

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как сохранить гармонию в отношениях и уверенно двигаться к своим целям.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Ясен : ясность мысли и решительность в делах.

Телец — Липа : тепло во взаимоотношениях и душевный уют.

Близнецы — Клен : новые идеи и вдохновение в общении.

Рак — Слива : чувствительность, нежность и внутренняя гармония.

Лев – Вяз : логика и порядок в повседневных задачах.

Дева — Рябина : поддержка близких и искренность в чувствах.

Весы — Бук : мудрость и способность видеть перспективу.

Скорпион — Сосна : выносливость и стабильность в важных процессах.

Стрелец — Дуб : сила и уверенность в собственных решениях.

Козерог — Кипарис : уравновешенность и внутренняя уверенность.

Водолей — Маслина : гармония и миролюбие в общении.

Рыбы — Осина: легкость в изменениях и гибкость во взаимоотношениях.

17 сентября 2025 будет способствовать сочетанию силы и чувствительности. Деревья-покровители помогут найти баланс между эмоциональными потребностями и практическими задачами, поддерживая внутреннюю гармонию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

