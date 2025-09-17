ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 17 сентября 2025: Ракам – душевная нежность, Козорогам – уверенность в себе.

17 сентября 2025 года – день, когда эмоциональная чувствительность сочетается с внутренней силой.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как сохранить гармонию в отношениях и уверенно двигаться к своим целям.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Ясен: ясность мысли и решительность в делах.

  • Телец — Липа: тепло во взаимоотношениях и душевный уют.

  • Близнецы — Клен: новые идеи и вдохновение в общении.

  • Рак — Слива: чувствительность, нежность и внутренняя гармония.

  • Лев – Вяз: логика и порядок в повседневных задачах.

  • Дева — Рябина: поддержка близких и искренность в чувствах.

  • Весы — Бук: мудрость и способность видеть перспективу.

  • Скорпион — Сосна: выносливость и стабильность в важных процессах.

  • Стрелец — Дуб: сила и уверенность в собственных решениях.

  • Козерог — Кипарис: уравновешенность и внутренняя уверенность.

  • Водолей — Маслина: гармония и миролюбие в общении.

  • Рыбы — Осина: легкость в изменениях и гибкость во взаимоотношениях.

17 сентября 2025 будет способствовать сочетанию силы и чувствительности. Деревья-покровители помогут найти баланс между эмоциональными потребностями и практическими задачами, поддерживая внутреннюю гармонию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

