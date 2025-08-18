- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 18-24 августа 2025: Тельцам — гармония, Стрельцам — новые возможности
18–24 августа 2025 года – период, когда энергии природы побуждают к балансу между внутренним миром и внешними действиями. Это время, когда следует больше прислушиваться к себе, но и не бояться двигаться вперед.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут сохранить стабильность и одновременно открывать новые горизонты.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители недели
Овен — осина: чувствительность в общении и умение быстро адаптироваться к изменениям.
Телец — береза: мягкость и гармония, время для эмоционального отдыха.
Близнецы — клен: вдохновение, легкость в делах, новые творческие идеи.
Рак — каштан: тепло и поддержка от близких, восстановление через эмоциональные связи.
Лев — орех: внутренняя сила и харизма, открывающие новые возможности.
Дева — рябина: внимательность к деталям, способность найти баланс даже в мелочах.
Весы — дуб: стабильность и уверенность, что помогают принимать правильные решения.
Скорпион — тис: интуиция и глубина – ваши главные союзники на этой неделе.
Стрелец — клен: расширение горизонтов, новые возможности и яркие открытия.
Козерог — самшит: дисциплина и выдержка, позволяющие уверенно идти вперед.
Водолей — глициния: творческое вдохновение и свежее видение ситуаций.
Рыбы — плющ: эмпатия и духовная чувствительность, открывающие новые пути.
18–24 августа — неделя равновесия и вдохновения. Деревья-покровители указывают на потребность в гармонии, но и дарят энергию для решительных шагов. Это хорошее время для того, чтобы соединить чувствительность с силой и смело строить дальнейший путь.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
