Кельтский гороскоп деревьев на 18-24 августа 2025: Тельцам — гармония, Стрельцам — новые возможности

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут сохранить стабильность и одновременно открывать новые горизонты.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители недели

Овен — осина : чувствительность в общении и умение быстро адаптироваться к изменениям.

Телец — береза : мягкость и гармония, время для эмоционального отдыха.

Близнецы — клен : вдохновение, легкость в делах, новые творческие идеи.

Рак — каштан: тепло и поддержка от близких, восстановление через эмоциональные связи.

Лев — орех : внутренняя сила и харизма, открывающие новые возможности.

Дева — рябина : внимательность к деталям, способность найти баланс даже в мелочах.

Весы — дуб : стабильность и уверенность, что помогают принимать правильные решения.

Скорпион — тис : интуиция и глубина – ваши главные союзники на этой неделе.

Стрелец — клен : расширение горизонтов, новые возможности и яркие открытия.

Козерог — самшит : дисциплина и выдержка, позволяющие уверенно идти вперед.

Водолей — глициния : творческое вдохновение и свежее видение ситуаций.

Рыбы — плющ: эмпатия и духовная чувствительность, открывающие новые пути.

18–24 августа — неделя равновесия и вдохновения. Деревья-покровители указывают на потребность в гармонии, но и дарят энергию для решительных шагов. Это хорошее время для того, чтобы соединить чувствительность с силой и смело строить дальнейший путь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

