Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
138
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 18-24 августа 2025: Тельцам — гармония, Стрельцам — новые возможности

18–24 августа 2025 года – период, когда энергии природы побуждают к балансу между внутренним миром и внешними действиями. Это время, когда следует больше прислушиваться к себе, но и не бояться двигаться вперед.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут сохранить стабильность и одновременно открывать новые горизонты.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители недели

  • Овен — осина: чувствительность в общении и умение быстро адаптироваться к изменениям.

  • Телец — береза: мягкость и гармония, время для эмоционального отдыха.

  • Близнецы — клен: вдохновение, легкость в делах, новые творческие идеи.

  • Рак — каштан: тепло и поддержка от близких, восстановление через эмоциональные связи.

  • Лев — орех: внутренняя сила и харизма, открывающие новые возможности.

  • Дева — рябина: внимательность к деталям, способность найти баланс даже в мелочах.

  • Весы — дуб: стабильность и уверенность, что помогают принимать правильные решения.

  • Скорпион — тис: интуиция и глубина – ваши главные союзники на этой неделе.

  • Стрелец — клен: расширение горизонтов, новые возможности и яркие открытия.

  • Козерог — самшит: дисциплина и выдержка, позволяющие уверенно идти вперед.

  • Водолей — глициния: творческое вдохновение и свежее видение ситуаций.

  • Рыбы — плющ: эмпатия и духовная чувствительность, открывающие новые пути.

18–24 августа — неделя равновесия и вдохновения. Деревья-покровители указывают на потребность в гармонии, но и дарят энергию для решительных шагов. Это хорошее время для того, чтобы соединить чувствительность с силой и смело строить дальнейший путь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предсказанием.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

