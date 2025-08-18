Кельтский гороскоп деревьев на 18 августа 2025: Тельцам — душевное спокойствие, Скорпионам — внимательность к деталям.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

18 августа 2025 года — день эмоционального осмысления и внутреннего равновесия. Энергия природы подсказывает: теперь важно сначала ощутить, а затем решить. Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут балансировать между чутьем и действием, дав силу не торопиться и находить свое место в потоке перемен.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — осина : гибкость в эмоциях, адаптация к настроению дня, деликатное чувство ситуации

Телец — береза : мягкость обновления, желание начать с чистого листа, душевный отдых

Близнецы — клен : вдохновение в обмене идеями, способность видеть новизну в привычном

Рак — каштан : тепло внутренних связей, поддержка через близость, душевная открытость

Лев — вяз : внутренняя структура в творчестве, ясность намерений в действиях, сила внимания к деталям

Дева — рябина: исцеление из-за заботы, внимание к мелочам, эмоциональное понимание

Весы — осина : чувствительность во взаимодействии, гибкий подход к конфликтам, баланс настроения

Скорпион — тис : интуитивная глубина, устойчивость во внутренних процессах, проникновенное понимание

Стрелец — дуб : стабильность в движении, внутренняя опора для новых шагов

Козерог — рябина : ответственная забота, опора в семейных или профессиональных делах

Водолей — глициния : творческий поток, вдохновение в совместном развитии, новые идеи

Рыбы — плющ: духовная чувствительность, глубокая связь со средой, интуитивное исцеление

18 августа — день, когда душевная мягкость и внутренняя сила идут бок о бок. Деревья-покровители вдохновляют не спеша прислушиваться к себе, действовать с измеренной искренностью и сохранять внутреннюю гармонию на пути к целям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

