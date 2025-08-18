ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 18 августа 2025: Тельцам — душевное спокойствие, Скорпионам — внимательность к деталям.

18 августа 2025 года — день, когда важно сделать паузу, чтобы почувствовать внутреннюю гармонию.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

18 августа 2025 года — день эмоционального осмысления и внутреннего равновесия. Энергия природы подсказывает: теперь важно сначала ощутить, а затем решить. Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут балансировать между чутьем и действием, дав силу не торопиться и находить свое место в потоке перемен.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен осина: гибкость в эмоциях, адаптация к настроению дня, деликатное чувство ситуации

  • Телец береза: мягкость обновления, желание начать с чистого листа, душевный отдых

  • Близнецы клен: вдохновение в обмене идеями, способность видеть новизну в привычном

  • Рак каштан: тепло внутренних связей, поддержка через близость, душевная открытость

  • Лев вяз: внутренняя структура в творчестве, ясность намерений в действиях, сила внимания к деталям

  • Дева рябина: исцеление из-за заботы, внимание к мелочам, эмоциональное понимание

  • Весы осина: чувствительность во взаимодействии, гибкий подход к конфликтам, баланс настроения

  • Скорпион тис: интуитивная глубина, устойчивость во внутренних процессах, проникновенное понимание

  • Стрелец дуб: стабильность в движении, внутренняя опора для новых шагов

  • Козерог рябина: ответственная забота, опора в семейных или профессиональных делах

  • Водолей глициния: творческий поток, вдохновение в совместном развитии, новые идеи

  • Рыбы — плющ: духовная чувствительность, глубокая связь со средой, интуитивное исцеление

18 августа — день, когда душевная мягкость и внутренняя сила идут бок о бок. Деревья-покровители вдохновляют не спеша прислушиваться к себе, действовать с измеренной искренностью и сохранять внутреннюю гармонию на пути к целям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

