- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 18 августа 2025: Тельцам — душевное спокойствие, Скорпионам — внимательность к деталям.
18 августа 2025 года — день, когда важно сделать паузу, чтобы почувствовать внутреннюю гармонию.
18 августа 2025 года — день эмоционального осмысления и внутреннего равновесия. Энергия природы подсказывает: теперь важно сначала ощутить, а затем решить. Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут балансировать между чутьем и действием, дав силу не торопиться и находить свое место в потоке перемен.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — осина: гибкость в эмоциях, адаптация к настроению дня, деликатное чувство ситуации
Телец — береза: мягкость обновления, желание начать с чистого листа, душевный отдых
Близнецы — клен: вдохновение в обмене идеями, способность видеть новизну в привычном
Рак — каштан: тепло внутренних связей, поддержка через близость, душевная открытость
Лев — вяз: внутренняя структура в творчестве, ясность намерений в действиях, сила внимания к деталям
Дева — рябина: исцеление из-за заботы, внимание к мелочам, эмоциональное понимание
Весы — осина: чувствительность во взаимодействии, гибкий подход к конфликтам, баланс настроения
Скорпион — тис: интуитивная глубина, устойчивость во внутренних процессах, проникновенное понимание
Стрелец — дуб: стабильность в движении, внутренняя опора для новых шагов
Козерог — рябина: ответственная забота, опора в семейных или профессиональных делах
Водолей — глициния: творческий поток, вдохновение в совместном развитии, новые идеи
Рыбы — плющ: духовная чувствительность, глубокая связь со средой, интуитивное исцеление
18 августа — день, когда душевная мягкость и внутренняя сила идут бок о бок. Деревья-покровители вдохновляют не спеша прислушиваться к себе, действовать с измеренной искренностью и сохранять внутреннюю гармонию на пути к целям.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.
Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.