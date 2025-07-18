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Кельтский гороскоп деревьев на 18 июля 2025 года: Ракам – поддержка ивы, Стрельцам – эмоциональное прозрение, а Козерогам – новое понимание себя.
Это день мягких действий, душевных прозрений и чувствительного общения.
18 июля энергию дня задает ива – дерево интуиции, внутренней чувствительности и эмоционального потока. У каждого знака – своя древесная подсказка кельтского гороскопа деревьев.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овнам – остановка в гуще событий
Дерево: береза
Сегодня важно найти паузу. Даже если вокруг бурлит жизнь, позвольте себе восстановиться и обрести смысл в тишине. Береза поддерживает обновление через уединение.
Тельцам – тепло в словах
Дерево: яблоня
Яблоня усиливает ваше стремление к красоте и комфорту. Сегодня идеальный день для романтических проявлений и мягкого разрешения противоречий. Ваш голос лечит.
Близнецам – язык сердца
Дерево: рябина
Рябина открывает вам доступ к более глубоким смыслам в словах. Не спешите с ответами – дослушайте, что стоит за молчанием других. Ваше слово сегодня – как магия.
Ракам – сила интуиции
Дерево: ива
Ваша энергетика сливается с дневным. Ива углубляет в эмоции, открывает сердце и дает силу нежности. Это день для возобновления связи с собой, водой, мечтами и родом.
Львам — мягкое лидерство
Дерево: вяз
Вяз придает вам благородство и воздержание. Сегодня не стоит блистать — лучше быть поддержкой для рядом. Вас услышат даже без громких заявлений.
Девам – доверие к чувствам
Дерево: ясень
Ясень призывает отложить анализ и логику. День требует чувственности и доверия к собственным переживаниям. То, что вы почувствуете и есть истина.
Весам – гармония в пространстве
Дерево: боярышник
Боярышник помогает восстановить баланс. Ваш дом, отношения и душевное состояние нуждаются в выравнивании. Сделайте что-нибудь красивое и значимое – это принесет покой.
Скорпионам – проницательность без резкости
Дерево: бузина
Бузина позволяет видеть глубже, но призывает к осторожности. Не жмите — сегодня ваша сила в нежности. То, что кажется слабостью, окажется мудростью.
Стрельцам — разговор с собой
Дерево: ольха
Ольха ведет вас во внутренний диалог. День благоприятен для медитации, дневника или долгой прогулки в одиночестве. Ваш внутренний голос хочет сказать важное.
Козерогам – мягкая трансформация
Дерево: дуб
Дуб обычно ассоциируется с жесткостью, но сегодня он проявляет свою гибкую сторону. Позвольте себе переосмыслить ценности – не все нужно держать до последнего.
Водолеям - чувственная открытость
Дерево: тополь
Тополь поднимает душу вверх, помогая уловить тонкие сигналы будущего. Вы чувствуете настроения пространства – доверяйте этим предчувствиям и не теряйте мягкость.
Рыбам – душевная синхронизация
Дерево: ива
Сегодня вы как никогда в своем элементе. Ива дарит вам полную гармонию с потоком жизни. Рисуйте, мечтайте, слушайте музыку – ваша душа просит искусства и нежности.
18 июля — день, когда мягкость сильнее контроля. Энергия ивы касается каждого, помогая увидеть мир через призму души. Помните: то, что вы чувствуете, уже ответ.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%.