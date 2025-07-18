Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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18 июля энергию дня задает ива – дерево интуиции, внутренней чувствительности и эмоционального потока. У каждого знака – своя древесная подсказка кельтского гороскопа деревьев.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овнам – остановка в гуще событий

Дерево: береза

Сегодня важно найти паузу. Даже если вокруг бурлит жизнь, позвольте себе восстановиться и обрести смысл в тишине. Береза поддерживает обновление через уединение.

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Тельцам – тепло в словах

Дерево: яблоня

Яблоня усиливает ваше стремление к красоте и комфорту. Сегодня идеальный день для романтических проявлений и мягкого разрешения противоречий. Ваш голос лечит.

Близнецам – язык сердца

Дерево: рябина

Рябина открывает вам доступ к более глубоким смыслам в словах. Не спешите с ответами – дослушайте, что стоит за молчанием других. Ваше слово сегодня – как магия.

Ракам – сила интуиции

Дерево: ива

Ваша энергетика сливается с дневным. Ива углубляет в эмоции, открывает сердце и дает силу нежности. Это день для возобновления связи с собой, водой, мечтами и родом.

Львам — мягкое лидерство

Дерево: вяз

Вяз придает вам благородство и воздержание. Сегодня не стоит блистать — лучше быть поддержкой для рядом. Вас услышат даже без громких заявлений.

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Девам – доверие к чувствам

Дерево: ясень

Ясень призывает отложить анализ и логику. День требует чувственности и доверия к собственным переживаниям. То, что вы почувствуете и есть истина.

Весам – гармония в пространстве

Дерево: боярышник

Боярышник помогает восстановить баланс. Ваш дом, отношения и душевное состояние нуждаются в выравнивании. Сделайте что-нибудь красивое и значимое – это принесет покой.

Скорпионам – проницательность без резкости

Дерево: бузина

Бузина позволяет видеть глубже, но призывает к осторожности. Не жмите — сегодня ваша сила в нежности. То, что кажется слабостью, окажется мудростью.

Стрельцам — разговор с собой

Дерево: ольха

Ольха ведет вас во внутренний диалог. День благоприятен для медитации, дневника или долгой прогулки в одиночестве. Ваш внутренний голос хочет сказать важное.

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Козерогам – мягкая трансформация

Дерево: дуб

Дуб обычно ассоциируется с жесткостью, но сегодня он проявляет свою гибкую сторону. Позвольте себе переосмыслить ценности – не все нужно держать до последнего.

Водолеям - чувственная открытость

Дерево: тополь

Тополь поднимает душу вверх, помогая уловить тонкие сигналы будущего. Вы чувствуете настроения пространства – доверяйте этим предчувствиям и не теряйте мягкость.

Рыбам – душевная синхронизация

Дерево: ива

Сегодня вы как никогда в своем элементе. Ива дарит вам полную гармонию с потоком жизни. Рисуйте, мечтайте, слушайте музыку – ваша душа просит искусства и нежности.

18 июля — день, когда мягкость сильнее контроля. Энергия ивы касается каждого, помогая увидеть мир через призму души. Помните: то, что вы чувствуете, уже ответ.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%.