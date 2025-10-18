- Дата публикации
-
Астрология
- Астрология
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 18 октября 2025: Ракам - гармония, Стрельцам - уверенность
18 октября 2025 способствует сосредоточенности, внутренней стабильности и заботе о собственных границах. Энергия дня мягкая, но решительная помогает удержать баланс, сохранить силы и не распыляться на лишнее.
Деревья-покровители кельтского гороскопа подсказывают, как каждому знаку сохранять опору внутри себя.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Ива: мягкость, интуиция и способность чувствовать правильный момент.
Телец — Дуб: внутренняя опора, уверенность в своих выборах.
Близнецы — Сосна: выдержка, стабильность и очищение от лишнего.
Рак — Липа : теплые, гармонические эмоции и ощущения внутреннего дома.
Лев — Кипарис : здравомыслие, духовная глубина и способность не торопиться.
Дева — Клен : ясность мыслей и структурность в планировании.
Весы — Маслина : миролюбие, дипломатичность и мягкое равновесие.
Скорпион — Осина: гибкость и способность адаптироваться без потери глубинности.
Стрелец — Бук: уверенность, выдержка и мудрость в действиях.
Козерог — Рябина: забота, теплое взаимодействие и поддержка близких.
Водолей — Смерека: сосредоточенность и чувство внутреннего порядка.
Рыбы — Яблоня: нежность, доброжелательность и душевное восстановление.
18 октября 2025 дает возможность укрепить свой внутренний фундамент. Это день, когда стабильность рождается не из активности, а из осознанной мягкости, внимательности к себе и собственного ресурса.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
