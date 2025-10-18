ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 18 октября 2025: Ракам - гармония, Стрельцам - уверенность

18 октября 2025 способствует сосредоточенности, внутренней стабильности и заботе о собственных границах. Энергия дня мягкая, но решительная помогает удержать баланс, сохранить силы и не распыляться на лишнее.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа подсказывают, как каждому знаку сохранять опору внутри себя.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Ива: мягкость, интуиция и способность чувствовать правильный момент.

  • Телец — Дуб: внутренняя опора, уверенность в своих выборах.

  • Близнецы — Сосна: выдержка, стабильность и очищение от лишнего.

  • Рак — Липа : теплые, гармонические эмоции и ощущения внутреннего дома.

  • Лев — Кипарис : здравомыслие, духовная глубина и способность не торопиться.

  • Дева — Клен : ясность мыслей и структурность в планировании.

  • Весы — Маслина : миролюбие, дипломатичность и мягкое равновесие.

  • Скорпион — Осина: гибкость и способность адаптироваться без потери глубинности.

  • Стрелец — Бук: уверенность, выдержка и мудрость в действиях.

  • Козерог — Рябина: забота, теплое взаимодействие и поддержка близких.

  • Водолей — Смерека: сосредоточенность и чувство внутреннего порядка.

  • Рыбы — Яблоня: нежность, доброжелательность и душевное восстановление.

18 октября 2025 дает возможность укрепить свой внутренний фундамент. Это день, когда стабильность рождается не из активности, а из осознанной мягкости, внимательности к себе и собственного ресурса.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

