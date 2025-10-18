Кельтский гороскоп деревьев на 18 октября 2025: Ракам - гармония, Стрельцам - уверенность

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа подсказывают, как каждому знаку сохранять опору внутри себя.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Ива : мягкость, интуиция и способность чувствовать правильный момент.

Телец — Дуб : внутренняя опора, уверенность в своих выборах.

Близнецы — Сосна : выдержка, стабильность и очищение от лишнего.

Рак — Липа : теплые, гармонические эмоции и ощущения внутреннего дома.

Лев — Кипарис : здравомыслие, духовная глубина и способность не торопиться.

Дева — Клен : ясность мыслей и структурность в планировании.

Весы — Маслина : миролюбие, дипломатичность и мягкое равновесие.

Скорпион — Осина : гибкость и способность адаптироваться без потери глубинности.

Стрелец — Бук : уверенность, выдержка и мудрость в действиях.

Козерог — Рябина : забота, теплое взаимодействие и поддержка близких.

Водолей — Смерека : сосредоточенность и чувство внутреннего порядка.

Рыбы — Яблоня: нежность, доброжелательность и душевное восстановление.

18 октября 2025 дает возможность укрепить свой внутренний фундамент. Это день, когда стабильность рождается не из активности, а из осознанной мягкости, внимательности к себе и собственного ресурса.

