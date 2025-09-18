Кельтский гороскоп деревьев на 18 сентября 2025: Львам — уверенность, Рыбам — душевный баланс

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как поддержать стабильность по делам и одновременно сохранить эмоциональный комфорт.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители для всех знаков зодиака

Овен — Вяз : логика и порядок в решении ежедневных задач.

Телец — Сосна : выносливость и стабильность в работе.

Близнецы — Клен : вдохновение и новые идеи для самореализации.

Рак — Маслина : миролюбие и гармония в отношениях.

Лев — Дуб : уверенность, сила и харизма в действиях.

Дева — Рябина : искренность и способность поддержать близких.

Весы — Липа : душевный комфорт и внутреннее равновесие.

Скорпион — Осина : легкость в принятии решений и гибкость.

Стрелец — Бук : мудрость и дальновидность в планировании.

Козерог — Смерека : устойчивость и выдержка в работе над целями.

Водолей — Яблоня : тепло и радость в ежедневных отношениях.

Рыбы — Слива: эмоциональная нежность и душевный баланс.

18 сентября 2025 г. станет днем уверенности и гармонии. Деревья-покровители поддержат в важных задачах, помогут почувствовать покой и вдохновят на искренние шаги в отношениях.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.