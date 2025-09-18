ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
130
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 18 сентября 2025: Львам — уверенность, Рыбам — душевный баланс

18 сентября 2025 года – день, когда внутренняя сила сочетается с гармонией.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как поддержать стабильность по делам и одновременно сохранить эмоциональный комфорт.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители для всех знаков зодиака

  • Овен — Вяз: логика и порядок в решении ежедневных задач.

  • Телец — Сосна: выносливость и стабильность в работе.

  • Близнецы — Клен: вдохновение и новые идеи для самореализации.

  • Рак — Маслина: миролюбие и гармония в отношениях.

  • Лев — Дуб: уверенность, сила и харизма в действиях.

  • Дева — Рябина: искренность и способность поддержать близких.

  • Весы — Липа: душевный комфорт и внутреннее равновесие.

  • Скорпион — Осина: легкость в принятии решений и гибкость.

  • Стрелец — Бук: мудрость и дальновидность в планировании.

  • Козерог — Смерека: устойчивость и выдержка в работе над целями.

  • Водолей — Яблоня: тепло и радость в ежедневных отношениях.

  • Рыбы — Слива: эмоциональная нежность и душевный баланс.

18 сентября 2025 г. станет днем уверенности и гармонии. Деревья-покровители поддержат в важных задачах, помогут почувствовать покой и вдохновят на искренние шаги в отношениях.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie