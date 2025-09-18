- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 18 сентября 2025: Львам — уверенность, Рыбам — душевный баланс
18 сентября 2025 года – день, когда внутренняя сила сочетается с гармонией.
Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как поддержать стабильность по делам и одновременно сохранить эмоциональный комфорт.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители для всех знаков зодиака
Овен — Вяз: логика и порядок в решении ежедневных задач.
Телец — Сосна: выносливость и стабильность в работе.
Близнецы — Клен: вдохновение и новые идеи для самореализации.
Рак — Маслина: миролюбие и гармония в отношениях.
Лев — Дуб: уверенность, сила и харизма в действиях.
Дева — Рябина: искренность и способность поддержать близких.
Весы — Липа: душевный комфорт и внутреннее равновесие.
Скорпион — Осина: легкость в принятии решений и гибкость.
Стрелец — Бук: мудрость и дальновидность в планировании.
Козерог — Смерека: устойчивость и выдержка в работе над целями.
Водолей — Яблоня: тепло и радость в ежедневных отношениях.
Рыбы — Слива: эмоциональная нежность и душевный баланс.
18 сентября 2025 г. станет днем уверенности и гармонии. Деревья-покровители поддержат в важных задачах, помогут почувствовать покой и вдохновят на искренние шаги в отношениях.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.