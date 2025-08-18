Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа поддержат в стремлении к гармонии и вдохновят двигаться с легкостью и открытым сердцем.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

Овен — дуб: внутренняя сила для решительных шагов, устойчивость в новых ситуациях.

Телец — каштан: теплота и легкость в общении, стабильность через искренние эмоциональные связи.

Близнецы — береза: легкий поток идей, коммуникация в паре с вдохновением.

Рак — ива: чувственное обновление, открытость для новых эмоциональных импульсов.

Лев — орех: активное самовыражение, внутреннее тепло, вдохновляющее других.

Дева — рябина: способность замечать важное, внутреннее обновление через заботу.

Весы — осина: гибкость в отношениях, способность легко адаптироваться.

Скорпион — тис: проницательность, эмоциональная стойкость и глубина ощущений.

Стрелец — клен: день для открытия новых перспектив и ярких идей.

Козерог — самшит: стабильность в планах, выдержка и дисциплина в достижениях.

Водолей — глициния : творческий подъем, открытость к новому в проектах.

Рыбы — плющ: эмпатия, глубокая поддержка эмоционального пространства, внутреннее исцеление.

19 августа — идеальный день для новых начинаний и внутренней перезагрузки. Деревья-покровители дарят поддержку, позволяющую действовать легко и с воодушевлением, сохраняя душевный баланс. Это время, когда природа подсказывает: движение — это также о внутренней свободе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

