Кельтский гороскоп деревьев на 19 августа 2025 года: Близнецам — вдохновение, Девам — восстановление
19 августа 2025 года — день, наполненный легкостью и обновлением. Идеальный момент, чтобы вдохнуть новую энергию, посмотреть на мир свежим взглядом и ощутить внутреннее равновесие.
Деревья-покровители кельтского гороскопа поддержат в стремлении к гармонии и вдохновят двигаться с легкостью и открытым сердцем.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители:
Овен — дуб: внутренняя сила для решительных шагов, устойчивость в новых ситуациях.
Телец — каштан: теплота и легкость в общении, стабильность через искренние эмоциональные связи.
Близнецы — береза: легкий поток идей, коммуникация в паре с вдохновением.
Рак — ива: чувственное обновление, открытость для новых эмоциональных импульсов.
Лев — орех: активное самовыражение, внутреннее тепло, вдохновляющее других.
Дева — рябина: способность замечать важное, внутреннее обновление через заботу.
Весы — осина: гибкость в отношениях, способность легко адаптироваться.
Скорпион — тис: проницательность, эмоциональная стойкость и глубина ощущений.
Стрелец — клен: день для открытия новых перспектив и ярких идей.
Козерог — самшит: стабильность в планах, выдержка и дисциплина в достижениях.
Водолей — глициния: творческий подъем, открытость к новому в проектах.
Рыбы — плющ: эмпатия, глубокая поддержка эмоционального пространства, внутреннее исцеление.
19 августа — идеальный день для новых начинаний и внутренней перезагрузки. Деревья-покровители дарят поддержку, позволяющую действовать легко и с воодушевлением, сохраняя душевный баланс. Это время, когда природа подсказывает: движение — это также о внутренней свободе.
