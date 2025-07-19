Кельтский гороскоп деревьев на 19 июля 2025: Ракам — интуиция ивы, Козорогам — гибкость дуба

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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19 июля — это время ласкового перехода от энергии ивы, царившей 18-го, к новому гороскопу природы — дереву, лучше всего отражающему это изменение. Из естественных ритмов следует приглашение к внутреннему балансу, чувствительности и мягкой трансформации.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам — дерево дня

Овны - ива

Сегодня ваш символ – ива. Она призывает вас обновляться по кротости: слушайте сердце, обращайте внимание на порывы души. Это идеальный день для творческой тишины и медитации.

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Тельцы - яблоня

Как и 18 июля, яблоня продолжает делиться энергией нежности и домашнего тепла. Время для романтических жестов, тёплых слов и мягкого разрешения конфликтов.

Близнецы - рябина

Ваш день остается о глубоких словах. Сегодня ваши выражения способны исцелять – слушайте не только слова, но и паузы в разговоре других.

Раки - ива

Двойное обращение к иве – мощная основа дня. Интуиция обостряется, эмоции текут поглубже. Дома, у воды и в уюте произойдет эмоциональное исцеление.

Львы — вяз

Вяз придает вам внутреннее воздержание. Нет необходимости блестеть – помогайте другим мягким примером, показывая силу без громкости.

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Девы — ясень

Продолжайте доверять чувствам. Ясень усиливает интуицию, поэтому анализируйте не головой, а сердцем.

Весы - боярышник

Боярышник напоминает о потребности в гармонии. Создайте в своем пространстве красоту – это принесет покой и восстановление.

Скорпионы - бузина

Бузина усиливает проницательность без злости. Сегодня сила в нежности и чувствительном подходе к сложному.

Стрельцы - ольха

Ольха продолжает вести во внутренний диалог. Одинокая прогулка или медитация откроет важные инсайты.

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Козероги - дуб

Дуб вдохновляет гибкость. Выдохните рутину, просмотрите стратегию – прочность истинна не только в жесткой позиции, но и в умении изменяться.

Водолеи — тополь

Тополь приносит чувственную открытость. Обращайте внимание на мелкие предчувствия – они могут быть ключевыми для будущего.

Рыбы - ива

Ива для Рыб – самый быстрый ключ к гармонии. Может возникнуть необходимость рисовать, писать или музыкально выражать эмоции — дайте этому шанс.

Советы природы на 19 июля

Примите день как ласковый порыв к внутренней мягкости.

Проводите время в покое, особенно у воды, дома или в тишине.

Доверяйте интуиции – она говорит на вашем внутреннем языке.

Не старайтесь действовать громко. Сила сегодня — в нежности и продвижении.

Пусть ваше дерево-заместитель поможет найти внутренний баланс, открытость и вдохновение в этот ласковый день.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.