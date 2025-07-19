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Кельтский гороскоп деревьев на 19 июля 2025: Ракам — интуиция ивы, Козорогам — гибкость дуба
Кельтский гороскоп деревьев на 19 июля 2025 года призывает к внутреннему покою, интуиции и мягким изменениям в гармонии с естественными ритмами.
19 июля — это время ласкового перехода от энергии ивы, царившей 18-го, к новому гороскопу природы — дереву, лучше всего отражающему это изменение. Из естественных ритмов следует приглашение к внутреннему балансу, чувствительности и мягкой трансформации.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам — дерево дня
Овны - ива
Сегодня ваш символ – ива. Она призывает вас обновляться по кротости: слушайте сердце, обращайте внимание на порывы души. Это идеальный день для творческой тишины и медитации.
Тельцы - яблоня
Как и 18 июля, яблоня продолжает делиться энергией нежности и домашнего тепла. Время для романтических жестов, тёплых слов и мягкого разрешения конфликтов.
Близнецы - рябина
Ваш день остается о глубоких словах. Сегодня ваши выражения способны исцелять – слушайте не только слова, но и паузы в разговоре других.
Раки - ива
Двойное обращение к иве – мощная основа дня. Интуиция обостряется, эмоции текут поглубже. Дома, у воды и в уюте произойдет эмоциональное исцеление.
Львы — вяз
Вяз придает вам внутреннее воздержание. Нет необходимости блестеть – помогайте другим мягким примером, показывая силу без громкости.
Девы — ясень
Продолжайте доверять чувствам. Ясень усиливает интуицию, поэтому анализируйте не головой, а сердцем.
Весы - боярышник
Боярышник напоминает о потребности в гармонии. Создайте в своем пространстве красоту – это принесет покой и восстановление.
Скорпионы - бузина
Бузина усиливает проницательность без злости. Сегодня сила в нежности и чувствительном подходе к сложному.
Стрельцы - ольха
Ольха продолжает вести во внутренний диалог. Одинокая прогулка или медитация откроет важные инсайты.
Козероги - дуб
Дуб вдохновляет гибкость. Выдохните рутину, просмотрите стратегию – прочность истинна не только в жесткой позиции, но и в умении изменяться.
Водолеи — тополь
Тополь приносит чувственную открытость. Обращайте внимание на мелкие предчувствия – они могут быть ключевыми для будущего.
Рыбы - ива
Ива для Рыб – самый быстрый ключ к гармонии. Может возникнуть необходимость рисовать, писать или музыкально выражать эмоции — дайте этому шанс.
Советы природы на 19 июля
Примите день как ласковый порыв к внутренней мягкости.
Проводите время в покое, особенно у воды, дома или в тишине.
Доверяйте интуиции – она говорит на вашем внутреннем языке.
Не старайтесь действовать громко. Сила сегодня — в нежности и продвижении.
Пусть ваше дерево-заместитель поможет найти внутренний баланс, открытость и вдохновение в этот ласковый день.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.