Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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19 июня – день под влиянием ольхи, дерева смелых решений и внутренней ясности. В то же время каждый знак Зодиака получает свое "энергетическое дерево", гармонизирующее с текущими сутками и личными вызовами.

День подходит для разговоров по душам, разрешения семейных дел и личных размышлений. Особенно полезно будет обратиться к практике самопознания или общения с природой.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

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Узнайте, какое дерево поддержит вас в этот день:

Овен – боярышник

Боярышник придает Овнам сдержанности и мудрости, уравновешивает импульсивность и открывает путь к конструктивным действиям.

Телец – рябина

Рябина очищает мысли и стимулирует чувствительность. Благоприятна для решения эмоциональных вопросов и поисков.

Близнецы – ясень

В этот день Ясен усиливает способность к общению, расширяет круг контактов и помогает найти нужные слова в сложных ситуациях.

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Рак – ольха

Для Раков этот день резонирует мощно – Ольха обостряет интуицию, поддерживает семейные ценности и придает внутренний покой.

Лев – дуб

Дуб дарит Львам стойкость, авторитет и способность вдохновлять других. Идеальный день для лидерских решений.

Дева – яблоня

Яблоня смягчает перфекционизм Дев, усиливает душевную отзывчивость и доставляет удовольствие от простых радостей жизни.

Весы – береза

Береза помогает Весам восстановить баланс, сделать правильный выбор и обрести гармонию в отношениях.

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Скорпион – тис

Тис углубляет Скорпионов в себя, способствует трансформации, освобождению от старых обид и укреплению духа.

Стрелец – орех

Орех пробуждает у Стрельцов мудрость, стратегическое мышление и способность видеть дальше горизонта.

Козерог – бук

Бук структурирует мысли, придает Козерогам уверенность в действиях и помогает упорядочить хаотические дела.

Водолей – тополь

Тополь выводит Водолеев за рамки обыденного, раскрывает духовную интуицию и зовет к открытиям.

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Рыбы – ива

Ива успокаивает, гармонизирует эмоциональный фон и открывает канал для вдохновения и внутреннего исцеления.

В день, когда правит ольха, каждый знак получает свой деревянный талисман. Прислушайтесь к природной энергии – она подскажет, в каком направлении двигаться, где искать опору и в чем найти гармонию. Почувствуйте себя частью леса: мудрого, укорененного, вечного.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.