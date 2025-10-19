ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 19 октября 2025: Близнецы — обновление, Козорогам — внутренняя сила

19 октября 2025 года – день осознания и тихого внутреннего роста. Осенние энергии способствуют расстановке приоритетов и более глубокому пониманию своих потребностей.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа в этот день несут поддержку, ясность и мягкую силу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Граб: упорядоченность, концентрация и ясность в действиях.

  • Телец — Липа: душевность, мягкость и способность почувствовать тепло близких.

  • Близнецы — Яблоня: обновление, легкость и вдохновение в общении.

  • Рак — Маслина: примирение, внутреннее спокойствие и деликатность во взаимоотношениях.

  • Лев — Сосна: выдержка, постоянство и способность держать собственную позицию.

  • Дева — Ива: интуиция, эмоциональная гибкость и принятие.

  • Весы — Кипарис: внутреннее собрание и духовное равновесие.

  • Скорпион — Дуб: глубокая сила, стойкость и уверенность в выборе.

  • Стрелец — Клен: вдохновение, доброжелательность и вера в новые возможности.

  • Козерог — Смерека: внутренняя опора, дисциплина и способность держать фокус.

  • Водолей — Бук: мудрость, стратегичность и способность видеть шире.

  • Рыбы — Осина: мягкий отпуск старика и движение вперед без тяжести эмоций.

19 октября 2025 способствует осознанным решениям и тихому внутреннему росту. Это день, когда природа не толкает вперед, она поддерживает, помогая сделать правильный шаг спокойно и уверенно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

