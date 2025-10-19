Кельтский гороскоп деревьев на 19 октября 2025: Близнецы — обновление, Козорогам — внутренняя сила

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа в этот день несут поддержку, ясность и мягкую силу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Граб : упорядоченность, концентрация и ясность в действиях.

Телец — Липа : душевность, мягкость и способность почувствовать тепло близких.

Близнецы — Яблоня : обновление, легкость и вдохновение в общении.

Рак — Маслина : примирение, внутреннее спокойствие и деликатность во взаимоотношениях.

Лев — Сосна : выдержка, постоянство и способность держать собственную позицию.

Дева — Ива : интуиция, эмоциональная гибкость и принятие.

Весы — Кипарис : внутреннее собрание и духовное равновесие.

Скорпион — Дуб : глубокая сила, стойкость и уверенность в выборе.

Стрелец — Клен : вдохновение, доброжелательность и вера в новые возможности.

Козерог — Смерека : внутренняя опора, дисциплина и способность держать фокус.

Водолей — Бук : мудрость, стратегичность и способность видеть шире.

Рыбы — Осина: мягкий отпуск старика и движение вперед без тяжести эмоций.

19 октября 2025 способствует осознанным решениям и тихому внутреннему росту. Это день, когда природа не толкает вперед, она поддерживает, помогая сделать правильный шаг спокойно и уверенно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

