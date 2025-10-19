- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 19 октября 2025: Близнецы — обновление, Козорогам — внутренняя сила
19 октября 2025 года – день осознания и тихого внутреннего роста. Осенние энергии способствуют расстановке приоритетов и более глубокому пониманию своих потребностей.
Деревья-покровители кельтского гороскопа в этот день несут поддержку, ясность и мягкую силу.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Граб: упорядоченность, концентрация и ясность в действиях.
Телец — Липа: душевность, мягкость и способность почувствовать тепло близких.
Близнецы — Яблоня: обновление, легкость и вдохновение в общении.
Рак — Маслина: примирение, внутреннее спокойствие и деликатность во взаимоотношениях.
Лев — Сосна: выдержка, постоянство и способность держать собственную позицию.
Дева — Ива: интуиция, эмоциональная гибкость и принятие.
Весы — Кипарис: внутреннее собрание и духовное равновесие.
Скорпион — Дуб: глубокая сила, стойкость и уверенность в выборе.
Стрелец — Клен: вдохновение, доброжелательность и вера в новые возможности.
Козерог — Смерека: внутренняя опора, дисциплина и способность держать фокус.
Водолей — Бук: мудрость, стратегичность и способность видеть шире.
Рыбы — Осина: мягкий отпуск старика и движение вперед без тяжести эмоций.
19 октября 2025 способствует осознанным решениям и тихому внутреннему росту. Это день, когда природа не толкает вперед, она поддерживает, помогая сделать правильный шаг спокойно и уверенно.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
