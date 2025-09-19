Кельтский гороскоп деревьев на 19 сентября 2025: Девам – внимательность к деталям, Водолеям – гармония в отношениях.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести баланс между внутренними чувствами и внешними делами.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Клен : новые идеи и вдохновение в творческих делах.

Телец — Осина : легкость в принятии решений и гибкость в действиях.

Близнецы — Липа : тепло во взаимоотношениях и чувство душевного комфорта.

Рак — Маслина : стремление к миру и гармонии в семье.

Лев — Дуб : внутренняя сила и уверенность в собственных шагах.

Дева — Граб : внимательность к деталям и порядок по делам.

Весы — Бук : мудрость и стратегический подход к планам.

Скорпион — Смерека : выносливость и устойчивость в сложных задачах.

Стрелец — Рябина : эмоциональная искренность и вдохновение от близких.

Козерог — Вяз : дисциплина и сила воли в важных процессах.

Водолей — Яблоня : гармония в отношениях и теплые проявления заботы.

Рыбы — Слива: душевный баланс и нежность во внутреннем мире.

19 сентября 2025 будет способствовать гармонии и ясности. Деревья-покровители помогут оставаться внимательными по делам, избегать хаоса и одновременно открывать сердце для тепла и поддержки близких.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

