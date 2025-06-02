Кельтский гороскоп деревьев на 2-8 июня 2025: советы природы для каждого знака зодиака

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Кельтский гороскоп деревьев, основанный на системе огама – древнего письма друидов, – сочетает годовой круг природы с энергиями деревьев. Каждое дерево соответствует определенному временному периоду и типу характера, символизируя состояние души, потенциал и направление движения. На этой неделе, когда весна окончательно сменяется летом, деревья-покровители подсказывают, на что стоит обратить внимание в личной жизни, работе и внутреннем балансе.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Овен (21.03–20.04) – “Береза”

Время обновления. Неделя благоприятна для того, чтобы начать с чистого листа: в отношениях, мыслях или проектах. Не бойтесь сделать первый шаг – простота действий принесет ясность.

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Телец (21.04–21.05) – “Дуб”

Сила в стойкости. Вам следует держаться того, что уже проверено: опыт и уверенность принесут стабильность в делах и отношениях. Не торопитесь – время работает на вас.

Близнецы (22.05–21.06) – “Боярышник”

Время прояснений и честного диалога. Это неделя, когда стоит пересмотреть границы – личные, профессиональные, эмоциональные – и сделать выбор в пользу душевного покоя.

Рак (22.06–22.07) – “Ива”

Позвольте себе чувствовать. Ива призывает к мягкому течению и заботе о себе. Не давите на ситуацию — доверьтесь внутреннему ритму. Все созреет в свое время.

Лев (23.07–23.08) – “Орешник”

Интуиция и личное видение станут вашими проводниками. Прислушайтесь к тихому внутреннему голосу – он укажет путь, которого не увидишь глазами.

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Дева (24.08–23.09) – “Ясень”

Планируйте стратегически. Это удачный период для упорядочения дел, подготовки к новым проектам и анализа направлений движения. Ваша сила – в структуре.

Весы (24.09–23.10) – “Терен”

Время внутренней очистки. То, что кажется конфликтом, может оказаться ресурсом для обновления. Не бойтесь конфронтации – она освободит пространство для нового.

Скорпион (24.10–22.11) – “Бузина”

Следует отпустить то, что отжило. Бузина учит завершать с уважением – тогда изменения не будут болезненными, а станут переходом во что-то более подходящее.

Стрелец (23.11–21.12) – «Рябина»

Ищите смысл в каждой мелочи. Ваша задача – замечать скрытое и видеть глубже. Неделя для рефлексии, символов и неожиданных открытий.

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Козерог (22.12–20.01) – “Бук”

Сила знаний и опыта Не время для экспериментов – наоборот, обратитесь к проверенному.

Водолей (21.01–18.02) – “Плющ”

Ваша сила – в адаптации. Если что-то меняется, двигайтесь вместе с этим. Плющ рекомендует не держаться за форму, а находить суть. Гибкость будет ключом.

Рыбы (19.02–20.03) – “Камыш”

Неделя чувствительности к миру. Тростник — символ тонких состояний.

Неделя 2-8 июня 2025 по кельтскому календарю деревьев - это момент между всплеском весенней энергии и летним созреванием. Деревья подсказывают: не торопитесь. Наблюдайте, укореняйте, наводите порядок. Подлинные изменения рождаются не из внешнего импульса, а из тишины внутри.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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